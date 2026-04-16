Зеленський прибув у Нідерланди: деталі візиту

Наталія Порощук
Зеленський матиме переговори з прем’єр-міністром Робом Єттеном
фото: Офіс президента (ілюстративне)

 Зеленський перебуває у європейському турне

Сьогодні, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Нідерландів. Про це повідомляє «Главком».

Програма візиту передбачає, зокрема, участь президента у церемонії вручення міжнародної премії «Чотири свободи», лауреатами якої цього року стали Володимир Зеленський і народ України.

Також заплановано переговори глави держави з прем’єр-міністром Робом Єттеном.

Нагадаємо, 14 квітня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Норвегії. Український президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали декларацію про оборонне партнерство.

Перед тим український лідер здійснив візит до Берліна, де відбулося підписання 10 документів на різних рівнях, що закріплюють домовленості в багатьох сферах.

У Берліні президент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели міжурядові консультації, що відбулися вперше за понад 20 років.

Зокрема, 15 квітня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні у Римі. «Поінформував про ситуацію на полі бою в Україні, наші потреби в додатковому захисті неба. Обговорили співпрацю у сфері оборони та домовилися, що наші команди пропрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами», – наголосив глава України.

