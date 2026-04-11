На окупованих територіях мобілізують студентів: як працює механізм примусового призову

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Студентів викликають до військкоматів нібито для перевірки документів або оновлення даних, але після візиту вони відправляються у зону бойових дій

На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини загарбники розпочали масове скасування броні від мобілізації для студентів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Попри те, що навіть за російськими законами денна форма навчання дає право на відстрочку, у цих регіонах норми ігноруються заради виконання мобілізаційних планів. Процес призову відбувається за відпрацьованою схемою: юнаків викликають до військкоматів нібито для простої перевірки документів або оновлення даних, проте після візиту їх уже не випускають додому.

Студенти фактично опиняються в пастці, оскільки їхні довідки про навчання демонстративно ігнорують, а самих молодих людей терміново відправляють на військову підготовку. Через відсутність реального правового поля на окупованих територіях призовники не мають жодної можливості оскаржити ці дії або скористатися захистом юристів. Таким чином, окупаційна влада використовує правовий вакуум для примусового поповнення лав ЗС РФ за рахунок студентства.

Як відомо, російські виші отримали «план» на відправку 2% студентів на війну. Міністерство науки та вищої освіти РФ встановило для найбільших університетів країни квоту на вербування студентів для участі у війні проти України. 

Повідомляється, що ще на початку 2026 року міністр освіти Валерій Фальков провів зустріч із ректорами провідних вишів. Під час заходу було озвучено вимогу: не менше 2% від загальної кількості студентів мають укласти контракт із Міністерством оборони РФ.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що Росія у 2026 році планує рекрутувати ще 409 тис. військових. А це означає одне – ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.

