Пастка для Кремля: стало відомо, навіщо Зеленський оголосив режим тиші з 6 травня

Валерія Поліщук
Валерія Поліщук
Україна закликає до більш раннього припинення вогню, аби перевірити справжні наміри Кремля щодо завершення війни.
Президент Володимир Зеленський виставив ультиматум намірам Путіна та прагне перевірити готовність РФ до миру

Україна закликає до більш раннього припинення вогню, щоб продемонструвати готовність до деескалації та перевірити справжні наміри Кремля щодо завершення бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За даними видання, закликаючи до раннього та тривалого перемир'я, президент Володимир Зеленський прагне позиціювати Україну як сторону, відкриту до діалогу. Водночас це є своєрідним тестом для російського диктатора Володимира Путіна: чи готовий він вийти за межі символічного припинення вогню, приуроченого до параду на 9 травня.

Високопосадовці зазначають, що Зеленський прагне викрити суперечність у тому, що Путін вимагає гарантій безпеки для свого параду, водночас продовжуючи наступальні операції на території України.

Раніше повідомлялося, що Росія почала підготовку до 9 травня на тлі триваючих обстрілів українських міст. До того ж, РФ посилила заходи безпеки та скоротила формат військових парадів через загрозу ударів безпілотників зі сторони України.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявляв, що формат змінили через «терористичну активність» з боку України, додавши, що на тлі наявних загроз вживаються заходи для «мінімізації небезпеки».

Пізніше Росія оголосила перемир’я з Україною на 8-9 травня, але при цьому пригрозила масованим ракетним ударом по центру Києва. Своєю чергою президент Володимир Зеленський оголосив режим тиші з півночі у ніч із 5 на 6 травня. Він додав, що не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій.

