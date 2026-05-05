Відбулася перша за 23 роки зустріч лідерів України та Бахрейну

Зеленський зазначив, що Україна готова ділитися з Бахрейном безпековою експертизою і допомагати посилювати захист життя

Сьогодні, 5 травня, у Манамі президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Це перший візит Зеленського до королівства та водночас перша зустріч лідерів України та Бахрейну з 2003 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Під час зустрічі лідери обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Перської Затоки, ключові виклики й безпекові можливості. Зокрема, ішлося про удари з Ірану по Бахрейну та інших країнах і ситуацію щодо Ормузької протоки.

Під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході й у регіоні Затоки та ключові виклики й безпекові можливості.

«Володимир Зеленський поінформував про ситуацію в Україні, дипломатичну роботу для досягнення достойного миру й контакти з лідерами країн-партнерів. Україна готова до проведення переговорів у тристоронньому форматі. Окрема увага – співпраці у сфері безпеки та оборони. Президент наголосив, що наша країна майже щодня під такими ж терористичними ударами, і українці мають відповідний досвід повномасштабного захисту», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова ділитися з Бахрейном безпековою експертизою і допомагати посилювати захист життя. Президент запропонував укласти Drone Deal і масштабувати співпрацю з Бахрейном. Лідери домовилися, що команди опрацюють деталі.

«Окрема увага – розвитку двосторонніх економічних відносин і партнерству у сфері аграрного виробництва. Обговорили також відкриття посольств в Україні й Бахрейні та можливе запровадження безвізового режиму між двома країнами», – додає Офіс президента.

