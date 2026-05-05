Відбулася перша за 23 роки зустріч лідерів України та Бахрейну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Володимир Зеленський поговорив з Хамадом бін Ісою Аль Халіфою
фото: Офіс президента

Зеленський зазначив, що Україна готова ділитися з Бахрейном безпековою експертизою і допомагати посилювати захист життя

Сьогодні, 5 травня, у Манамі президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Це перший візит Зеленського до королівства та водночас перша зустріч лідерів України та Бахрейну з 2003 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Під час зустрічі лідери обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Перської Затоки, ключові виклики й безпекові можливості. Зокрема, ішлося про удари з Ірану по Бахрейну та інших країнах і ситуацію щодо Ормузької протоки.

«Володимир Зеленський поінформував про ситуацію в Україні, дипломатичну роботу для досягнення достойного миру й контакти з лідерами країн-партнерів. Україна готова до проведення переговорів у тристоронньому форматі. Окрема увага – співпраці у сфері безпеки та оборони. Президент наголосив, що наша країна майже щодня під такими ж терористичними ударами, і українці мають відповідний досвід повномасштабного захисту», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова ділитися з Бахрейном безпековою експертизою і допомагати посилювати захист життя. Президент запропонував укласти Drone Deal і масштабувати співпрацю з Бахрейном. Лідери домовилися, що команди опрацюють деталі.

«Окрема увага – розвитку двосторонніх економічних відносин і партнерству у сфері аграрного виробництва. Обговорили також відкриття посольств в Україні й Бахрейні та можливе запровадження безвізового режиму між двома країнами», – додає Офіс президента.

Президент України Володимир Зеленський відвідав восьмий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС). Захід проходив під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі» та зібрав лідерів 48 держав і урядів. Цей візит є історичним, адже це перший приїзд українського президента до Вірменії за останні 24 роки. Важливість цього візиту також у тому, що Вірменія – член військового союзу з РФ, і на її території є російська військова база.

Глава держави під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані провів низку зустрічей. Зокрема з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе, прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, прем’єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Європейської ради Антоніу Коштою, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

