На фоні поразок на фронті Росія посилила антиукраїнські провокації у Європі

У Празі 70 тисяч людей вийшли на протест проросійських сил

За останні кілька днів Європою прокотилися акції протесту проти допомоги Україні

У столиці Чехії Празі приблизно 70 тисяч людей вийшли на антиурядові протести. З-поміж іншого вони хочуть скасування санкцій проти Росії та припинення постачання зброї Україні. Про це повідомляє чеське ЗМІ Ceske Noviny.

Багато демонстрантів принесли чеські прапори, барабани та транспаранти. Деякі мали плакати проти ЄС, НАТО, прем'єр-міністра Петра Фіали, «зеленого курсу» для Європи та проти відмови уряду співпрацювати з Росією. На площі стояли стенди та прапори Комуністичної партії Чехії та євроскептичного руху «Триколор».

“The entire Wenceslas Square demands the resignation of the government! We will demand that the current cabinet, which is working against us, resign”: A 70,000-strong rally was held in Prague Also demand lower gas and electricity prices and neutrality on the conflict in Ukraine pic.twitter.com/dDGJb650yM — Dagny Taggart (@DagnyTaggart369) September 3, 2022

Прем'єр-міністр Фіала заявив, що сьогоднішня демонстрація ініційована силами, які заявляють про свою проросійську позицію та виступають проти інтересів Чехії.

«Зрозуміло, що російські пропагандистські та дезінформаційні кампанії з'являються на нашій території неодноразово, і хтось просто піддається їм», – сказав Фіала.

Керівник уряду Чехії додав, що кожен має право висловлювати свою думку та проводити демонстрації.

«Тлумачення подій, які я мав можливість бачити досі, вказують на різко проросійські настрої, і, на мій погляд, це не відповідає інтересам Чехії та наших громадян», – додав Фіала.

Також акції протесту покотилися і Францією. Їх нібито обурило те, що уряд «ігнорує різке падіння добробуту населення».

Разом з тим протестувальники в Німеччині вийшли на вулиці через постачання зброї в Україну.

Нагадаємо, 30 серпня мешканці окупованого росіянами Маріуполя вийшли на протест через спробу Червоного Хреста скасувати видачу гуманітарної допомоги.