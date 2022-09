На фоні поразок на фронті Росія посилила антиукраїнські провокації у Європі

У столиці Чехії Празі приблизно 70 тисяч людей вийшли на антиурядові протести. З-поміж іншого вони хочуть скасування санкцій проти Росії та припинення постачання зброї Україні. Про це повідомляє чеське ЗМІ Ceske Noviny.

Багато демонстрантів принесли чеські прапори, барабани та транспаранти. Деякі мали плакати проти ЄС, НАТО, прем'єр-міністра Петра Фіали, «зеленого курсу» для Європи та проти відмови уряду співпрацювати з Росією. На площі стояли стенди та прапори Комуністичної партії Чехії та євроскептичного руху «Триколор».

“The entire Wenceslas Square demands the resignation of the government! We will demand that the current cabinet, which is working against us, resign”: A 70,000-strong rally was held in Prague Also demand lower gas and electricity prices and neutrality on the conflict in Ukraine pic.twitter.com/dDGJb650yM