До Києва прибув глава МЗС Португалії Кравіньо (відео)

У понеділок, 5 лютого, міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо прибув з візитом до України. Про це Кравіньо повідомив у соцмережі Х.

O MNE @joaocravinho e o Ministro da @educacao_pt acabam de chegar a Kyiv. Visita de dois dias com a guerra e a reconstrução da Ucrânia em destaque na agenda de trabalhos.



Ministers have just arrived in Kyiv. A two-day visit with the war and the recovery of Ukraine on the agenda. pic.twitter.com/xDyYfgDIsK