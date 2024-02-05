До Києва прибув глава МЗС Португалії Кравіньо (відео)

На порядку денному – війна та відновлення України

У понеділок, 5 лютого, міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо прибув з візитом до України. Про це Кравіньо повідомив у соцмережі Х.

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O MNE @joaocravinho e o Ministro da @educacao_pt acabam de chegar a Kyiv. Visita de dois dias com a guerra e a reconstrução da Ucrânia em destaque na agenda de trabalhos.



Ministers have just arrived in Kyiv. A two-day visit with the war and the recovery of Ukraine on the agenda. pic.twitter.com/xDyYfgDIsK — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) February 5, 2024

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«Приємно знову опинитися в Києві, цього разу разом із моїм колегою, міністром освіти Жоао Коштою, щоб підтвердити нашу підтримку відновлення України», – зазначив він.

У МЗС Португалії повідомили, що візит триватиме два дні, на порядку денному – війна та відновлення України.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з главою міноборони Португалії Хеленою Каррейраш. Зокрема, вони обговорили навчання технічного персоналу для F-16. Глава Міноборони запросив португальські компанії до співінвестування у оборонні виробництва України.