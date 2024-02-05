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До Києва прибув глава МЗС Португалії Кравіньо (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибув глава МЗС Португалії Кравіньо (відео)
Візит Кравіньо триватиме два дні
фото: Жоао Гомеш Кравіньо/твіттер

На порядку денному – війна та відновлення України

У понеділок, 5 лютого, міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо прибув з візитом до України. Про це Кравіньо повідомив у соцмережі Х.

«Приємно знову опинитися в Києві, цього разу разом із моїм колегою, міністром освіти Жоао Коштою, щоб підтвердити нашу підтримку відновлення України», – зазначив він.

У МЗС Португалії повідомили, що візит триватиме два дні, на порядку денному – війна та відновлення України. 

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з главою міноборони Португалії Хеленою Каррейраш. Зокрема, вони обговорили навчання технічного персоналу для F-16. Глава Міноборони запросив португальські компанії до співінвестування у оборонні виробництва України.

Теги: Португалія

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