До України з робочим візитом прибув очільник польського Генштабу

Залужний подякував Анджейчаку за надану міжнародну військову допомогу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся із очільником польського Генштабу Раймундом Анджейчаком, який прибув з робочим візитом до Києва. Про це Залужний написав у Telegram.

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«Мав за честь вітати в Україні начальника Генерального штабу збройних сил Республіки Польща і мого друга генерала Раймунда Анджейчака. Це нагода відверто обговорити безпекову ситуацію в регіоні та сценарії її розвитку. Вдячний, що Україна не сама у спротиві російській збройній агресії, і в цьому величезна заслуга польських братів», – йдеться в повідомленні.

Залужний подякував Анджейчаку за надану міжнародну військову допомогу, що включає озброєння, військову техніку, боєприпаси і необхідні матеріали.

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«Разом ми втілюємо стратегічно важливе рішення щодо переходу України на важке озброєння держав-членів НАТО. Глибока вдячність польській стороні за лікування та реабілітацію поранених українських воїнів», – додав головнокомандувач.

Нагадаємо, сейм Польщі ухвалив резолюцію про визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму, разом із запропонованою партією PiS поправкою щодо Смоленської катастрофи. Радбез РФ відреагував погрозами.

Також президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що польські і німецькі спеціалісти днями вирішать, де доцільно у Польщі розмістити системи Patriot.