Зеленський прибув у Польщу (відео)
Президент вирушив до США через сусідню дружню Польщу
21 грудня у мережі з'явилося відео, на якому зафільмовано прибуття президента України Володимира Зеленського до польського міста Перемишль. Кадри поширили ЗМІ.
Це вперше з початку повномасштабного вторгнення глава держави вирушив у закордонну поїздку.
Як заплановано, він зустрінеться із лідером США Джозефом Байденом.
Нагадаємо, 21 грудня Зеленський завітає до США. Білий дім підтвердив, що президент України Володимир Зеленський 21 грудня прибуде з одноденним візитом до США. Він проведе переговори з американським президентом Джозефом Байденом, виступить на пресконференції та на спільному засіданні двох палат Конгресу США і потім повернеться до України.
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