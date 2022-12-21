Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський прибув у Польщу (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський прибув у Польщу (відео)
Глава України вперше з початку вторгнення поїхав закордон 
скріншот із відео

Президент вирушив до США через сусідню дружню Польщу

21 грудня у мережі з'явилося відео, на якому зафільмовано прибуття президента України Володимира Зеленського до польського міста Перемишль. Кадри поширили ЗМІ.

Це вперше з початку повномасштабного вторгнення глава держави вирушив у закордонну поїздку.

Як заплановано, він зустрінеться із лідером США Джозефом Байденом.

Нагадаємо, 21 грудня Зеленський завітає до США. Білий дім підтвердив, що президент України Володимир Зеленський 21 грудня прибуде з одноденним візитом до США. Він проведе переговори з американським президентом Джозефом Байденом, виступить на пресконференції та на спільному засіданні двох палат Конгресу США і потім повернеться до України.

Теги: відео Володимир Зеленський США Джозеф Байден Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський сьогодні може зустрітися із Джо Байденом у США
Візит Зеленського до Вашингтона: що відомо на цей час (оновлено)
Сьогодні, 12:13
Вашингтон начебто поки не готовий надати Києву зброю, про яку йдеться 
Візит Зеленського до США. Politico прогнозує, про яку зброю будуть домовлятися лідери 
Сьогодні, 10:29
Путін виступить із важливим та досить об'ємним посланням на колегії міноборони у середу, 21 грудня
Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення
Сьогодні, 12:04

Політика

Зеленський прибув у Польщу (відео)
Зеленський прибув у Польщу (відео)
Візит Зеленського до Вашингтона: що відомо на цей час (оновлено)
Візит Зеленського до Вашингтона: що відомо на цей час (оновлено)
Візит Зеленського до США: відомо, коли відбудеться зустріч із Байденом 
Візит Зеленського до США: відомо, коли відбудеться зустріч із Байденом 
Британська розвідка оцінила шанси окупантів у Бахмуті
Британська розвідка оцінила шанси окупантів у Бахмуті
Стало відомо, навіщо Зеленський вирушив до Вашингтона: офіційно 
Стало відомо, навіщо Зеленський вирушив до Вашингтона: офіційно 
Зеленський вже на шляху до Вашингтона – CNN
Зеленський вже на шляху до Вашингтона – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Московська церква просить Зеленського змилуватися
21K
Чи може Путін наважитися на вбивство Лукашенка: роз'яснення Данілова
16K
В які регіони не варто їхати біженцям? Банкова оприлюднила список
14K
Путін пояснив, чому рашисти в Україні поводяться як нелюди
9781
Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення
8473
Данілов анонсував більше «бавовни» в Росії

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Вчора, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Вчора, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Вчора, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту