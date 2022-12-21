Зеленський прибув у Польщу (відео)

Президент вирушив до США через сусідню дружню Польщу

21 грудня у мережі з'явилося відео, на якому зафільмовано прибуття президента України Володимира Зеленського до польського міста Перемишль. Кадри поширили ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це вперше з початку повномасштабного вторгнення глава держави вирушив у закордонну поїздку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як заплановано, він зустрінеться із лідером США Джозефом Байденом.

Нагадаємо, 21 грудня Зеленський завітає до США. Білий дім підтвердив, що президент України Володимир Зеленський 21 грудня прибуде з одноденним візитом до США. Він проведе переговори з американським президентом Джозефом Байденом, виступить на пресконференції та на спільному засіданні двох палат Конгресу США і потім повернеться до України.