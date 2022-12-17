Польща затримала шістьох ймовірних шпигунів РФ та Білорусі

З Польщі вже депортовано 45 російських чиновників

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року в Польщі затримали шість осіб, підозрюваних у співпраці з російськими чи білоруськими службами. Про це повідомляє видання i.PL з посиланням на заяву уповноваженого урядом з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслава Жаріна.

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«З лютого в Польщі затримано шість осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими чи білоруськими службами. Нагадаю, ми депортували з Польщі 45 російських чиновників, які офіційно працювали в дипломатії, але вели розвідувальну діяльність проти Польщі. Російська сторона та її проксі, тобто білоруські служби, активні, але це не залишається поза увагою польської контррозвідки», – йдеться в повідомленні.

Жарін зазначає, що Польща стала об’єктом посиленої уваги російських спецслужб та їхніх білоруських колег саме після вторгнення армії РФ в Україну.

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«Російська діяльність – як шпигунська, так і гібридна » є функцією російської політики. Росія вкладає ресурси та гроші в пропагандистську, гібридну чи розвідувальну діяльність не для якихось віртуальних цілей, а для реалізації свого політичного порядку денного», – додав уповноважений.

Раніше повідомлялося, що російські неонацисти закликають шпигунів злити дані про воєнні об'єкти в країнах Балтії.