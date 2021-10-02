У Франції обстріляли мігрантів, які намагалися потрапити до Великобританії

Французька поліція обстріляла мігрантів гумовими кулями

Співробітники поліції розташованого на півночі Франції муніципалітету Дюнкерк обстріляли гумовими кулями мігрантів, які намагалися спустити на воду човен і переплисти Ла-Манш. Про інцидент повідомляє Daily Mail.

Під обстріл потрапили вісім курдів, які готували до відплиття човен. Судно повинно було доставити до Великобританії 40 осіб. За фактом події проводиться розслідування.

Двох поранених курдів госпіталізували, у одного з них зафіксований перелом руки. Постраждалі та їхні спільники стверджують, що офіцери, які стріляли в них гумовими кулями, сміялися, спостерігаючи за їх муками.

Інцидент стався на тлі нещодавньої заяви глави МВС Великобританії Пріті Патель, яка пригрозила, що Сполучене Королівство не виплатить Франції 54 мільйони фунтів за патрулювання пляжів у північній частині країни, якщо потік мігрантів не знизиться.

До слова, з початку вересня прикордонники зафіксували майже шість тисяч спроб нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею.

Як відомо, щодня сотні нелегалів намагаються перетнути польсько-білоруський кордон. У зв'язку з міграційною кризою Варшава на початку вересня запровадила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю населених пунктах Підляського та Люблінського воєводств.

Раніше влада Польщі ввела режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів. Відповідне рішення схвалив президент Анджей Дуда.