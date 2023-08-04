Український мирний саміт в Саудівській Аравії. Китай підтвердив свою участь

Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством,

Делегація Китаю прибуде у Джидді (Саудівська Аравія), для участі у мирному саміті щодо України. Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ Китаю.

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Речник МЗС Ван Веньбінь заявив, що Китай відправить делегацію на зустріч у Джидді щодо України.

«На запрошення Королівства Саудівська Аравія Спеціальний представник Уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Джидду для участі в зустрічі з українського питання. Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні», – повідомили в МЗС.

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Як повідомлялося, Саудівська Аравія розглядає глобальне зібрання в Джидді цими вихідними як шанс заявити про себе як про мирного посередника у війні в Україні. Зокрема Саудівська Аравія проінформує Росію про підсумки переговорів щодо України, адже країну-агресора на саміт не запросили.

Мета саміту полягає в тому, щоб зібрати країни «глобального півдня», такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати та Канаду, щоб об’єднати зусилля навколо України для досягнення мирного плану. Зустріч у Джидді на цих вихідних – продовження подібної зустрічі в Копенгагені в червні.