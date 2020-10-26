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    Політика

    Явка на довиборах в Раду по 208 округу була понад 50%, - ЦВК

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    Явка на довиборах в Раду по 208 округу була понад 50% - Явка на довиборах в Раду по 208 округу була понад 50%, - ЦВК
    Явка на довиборах в Раду по 208 округу була понад 50%

    До складу округу входять п'ять районів

    Участь у довиборах у Верховну раду по 208 округу на Чернігівщині взяли 50,03% виборців. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія, станом на 20:00 25 жовтня.

    Про це повідомляють на сайті ЦВК.

    До складу округу входять Бахмацький, Борзнянський, Куликівський, Менський і Талалаївський райони та частина Ічнянського району (місто Ічня і територія на північний схід від нього) Чернігівської області.

    Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

    Всього ЦВК зареєструвала 18 кандидатів в народні депутати. Серед них - дружина загиблого нардепа Людмила Давиденко, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко та кандидат від «Слуги народа» Анатолій Гунько.

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