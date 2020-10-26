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    Політика

    Перші дані ЦВК: Ляшко програє довибори в Раду

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    Ляшко програє довибори в Раду - Перші дані ЦВК: Ляшко програє довибори в Раду
    Ляшко програє довибори в Раду

    Після підрахунку 14,57 % голосів на проміжних виборах до парламенту в Чернігівській області, перемагає Анатолій Гунько від Слуги народу

    Центральна виборча комісія (ЦВК) України повідомляє, що після підрахунку 14,57 % голосів на проміжних виборах до парламенту в Чернігівській області, перемагає Анатолій Гунько від Слуги народу.

    У той же час, лідер Радикальної партії Олег Ляшко займає друге місце.

    За даними ЦВК, за Гунько віддали свої голоси 37,87% виборців (2 122 голоси), а за Олега Ляшка проголосували 34,00 % виборців (2 069 голосів).

    За самовисуванку Людмилу Давиденко проголосували 22,56% виборців (1 373 голосів).

    Решта кандидатів у народні депутати набирають менше 5% голосів.

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    До складу округу входять Бахмацький, Борзнянський, Куликівський, Менський і Талалаївський райони та частина Ічнянського району (місто Ічня і територія на північний схід від нього) Чернігівської області.

    Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

    Всього ЦВК зареєструвала 18 кандидатів в народні депутати. Серед них - дружина загиблого нардепа Людмила Давиденко, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко та кандидат від «Слуги народа» Анатолій Гунько.

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