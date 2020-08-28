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    Новини

    У суботу Кільцева дорога стане в заторі

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    Рух транспорту на Кільцевій дорозі буде обмежено - У суботу Кільцева дорога стане в заторі
    Рух транспорту на Кільцевій дорозі буде обмежено

    На ділянці Кільцевої дороги проводитиметься ремонт

    Із 08:00 до 21:00 29 серпня на Кільцевій дорозі в Києві буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Дорожники продовжують поточний ремонт ділянок Кільцевої дороги, які передали на баланс міста.

    Так, упродовж суботи працюватимуть на ділянці від Одеської площі до вул. А. Жураковського і у зворотному напрямку.

    Під час робіт рух буде частково обмежено.

    Київавтодор перепрошує за незручності.


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    Як повідомлялося, із 20:00 28 серпня до 03:00 29 серпня на вул. Михайла Грушевського частково обмежать рух транспорту.

    Київ громадський транспорт дороги ремонт Київавтодор
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