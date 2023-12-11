Е-декларування. Арахамія показав приклад лідерам інших фракцій

Глава монобільшості – єдиний із лідерів фракцій, що під час війни подав декларації за 2021-22 роки

За 2022 рік тільки 14% народних депутатів Верховної Ради подали до НАЗК декларації про майно та доходи. Причому серед керівництва парламентських фракцій задекларував статки лише голова «Слуги народу» Давид Арахамія. Про це йдеться у статті «Главкома» «Міністри, депутати і керівники Офісу президента. Хто подав декларації за 2021-2022 роки (інфографіка)».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, за 2021 рік декларації подали 22% нардепів, а у 2022 році – лише 14%. Більшість із них – представники «Слуги народу», але у відсотковому співвідношенні лідирують депутатські групи «Відновлення України» та «Довіра».

інфографіка: рух «Чесно»

Водночас серед керівництва парламенту декларації подав лише голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. А серед керівництва парламентських фракцій декларації за обидва роки подав лише голова монобільшості Давид Арахамія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Між тим, у Кабміні задекларувалось сім урядовців за 2021 рік та шестеро за 2022-й. Серед них є і чинні міністри Дмитро Кулеба та Олександр Кубраков.

Натомість декларації глави держави Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака за 2021-2022 роки в реєстрі НАЗК наразі відсутні.

Нагадаємо, що 12 жовтня 2023 року набрав чинності закон про відновлення декларування. Одночасно стартувала й кампанія декларування за 2021-2022 роки, яка триватиме до 31 січня 2024 року.

До слова, 10 грудня НАЗК відкрило цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.