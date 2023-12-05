Як тепер проходять Погоджувальні ради у парламенті. Депутатка показала картинку

«Судячи з настроїв, «Слуги» і ко хочуть знову працювати один пленарний день», – написала Геращенко.

Народна депутатка від фракції «ЄС» Ірина Геращенко показала, як відбуваються Погоджувальні ради у парламенті під час війни. Відповідний кадр із трансляції народна обраниця опублікувала у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На ньому помітно низку нардепів, які у відеоформаті обговорюють питання пов'язані із законопроєктами. Серед них перший віцеспікер Олександр Корнієнко, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, представник фракції «Слуга народу» Олександр Завітневич та інші депутати.

Геращенко показала, як проходить Погоджувальна рада фото: Facebook/Ірина Геращенко

«Разом з Артуром Герасимовим висловили вимогу «Європейської Солідарності» щодо повернення роботи Верховної Ради в нормальне русло. Два пленарні тижні на місяць. Прозорі засідання і погоджувальні. Канал «Рада», який це транслює. Бо судячи з настроїв, «Слуги» і ко хочуть знову працювати один пленарний день», – написала Геращенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, до завершення дії правового режиму воєнного стану в Україні відпустки та канікули для народних депутатів не передбачаються.

Раніше співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко повідомила, що депутати вимагають від керівництва Верховної Ради відкликати Марʼяну Безуглу з комітету нацбезпеки і оборони.

До слова, нардепка від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко не змогла потрапити на зʼїзд Консервативної партії Великої Британії та міжпарламентську конференцію Open Dialogue, за участі парламентарів країн ЄС. Причиною цьому стала відмова спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука надавати Геращенко відрядження.