Відкрито публічний доступ до Реєстру декларацій
Під час оприлюднення декларацій було враховано заходи безпеки
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 10 грудня 2023 року виконало вимоги прийнятого Верховною Радою України Закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це йдеться н офіційному сайті НАЗК.
Повідомляється, що під час оприлюднення декларацій було враховано заходи безпеки, визначені п. 2-11 Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції».
«Якщо ви не знайшли у Реєстрі декларацію певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу», – роз’яснили у відомстві.
Вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.
НАЗК нагадало, на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично.
При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб’єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб Збройних Сил України.
Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.
Нагадаємо, у вересні Верховна Рада схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Зеленського.
У жовтні президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає повернення та відкриття електронних декларацій.
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