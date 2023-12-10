Відкрито публічний доступ до Реєстру декларацій

Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні

Під час оприлюднення декларацій було враховано заходи безпеки

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 10 грудня 2023 року виконало вимоги прийнятого Верховною Радою України Закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це йдеться н офіційному сайті НАЗК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що під час оприлюднення декларацій було враховано заходи безпеки, визначені п. 2-11 Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції».

«Якщо ви не знайшли у Реєстрі декларацію певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу», – роз’яснили у відомстві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.

НАЗК нагадало, на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично.

При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб’єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб Збройних Сил України.

Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Зеленського.

У жовтні президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає повернення та відкриття електронних декларацій.