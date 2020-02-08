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    Політика

    Порошенко був правий, коли застерігав про можливий розворот в бік Росії після виборів, – народний депутат

    • Розсилка
    Порошенко був правий, коли застерігав про можливий розворот в бік Росії після виборів, – народний депутат

    ВерховнаРада попереднього скликання закріпила в Конституції курс на ЄС і НАТО

    Зміни до Конституції, які були ухвалені рік тому за ініціативи Президента Петра Порошенка і закріпили курс України на вступ до ЄС та НАТО, стали запобіжником від розвороту нашої держави у бік Росії. Про це пише на своїй сторінці у мережі Facebook співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

    «Рік тому за ініціативою Президента Порошенка ВР попереднього скликання закріпила в Конституції курс на ЄС і НАТО. Тоді ми вислуховували від опонентів, що це передвиборчий піар, що загрози зміни курсу немає. Порошенко був правий, коли застерігав про можливий розворот в бік РФ після виборів. І ми зробили для цього конституційні запобіжники. Хоч загроза повернення під протекторат Кремля сьогодні – реальна. «Європейська Солідарність» буде цьому протистояти», – наголошує Ірина Геращенко.

    Нагадаємо, «Європейська Солідарність» закликає патріотів чинити опір репресіям.

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    ЄС Європейська солідарність НАТО депутат Ірина Геращенко
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