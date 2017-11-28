Екс-генпрокурор поповнив лави БПП та одразу отримав високу посаду в партії

Делегати конференції одноголосно підтримали прийняття до лав партії Віталія Яреми

Колишній генеральний прокурор України Віталій Ярема обраний заступником голови Київської територіальної організації партії Блок Петра Порошенка «Солідарність». Про це повідомив народний депутат від БПП Ігор Кононенко на своїй сторінці в Facebook. Кононенко зазначив, що в середу відбулася дев'ята позачергова конференція Київської