Екс-посол США: через повільні реформи Захід може скоротити підтримку України

В України дві проблеми – російська агресія та необхідність проведення реформ, каже Стівен Пайфер

Американський дипломат, колишній посол в Україні Стівен Пайфер заявляє, що на Заході є відчуття того, що Україна сповільнюється у проведенні реформ, а це може призвести до скорочення її підтримки. Про це дипломат повідомив у коментарі УНІАН на полях Мюнхенської безпекової конференції. «На Заході є відчуття, що Україна сповільнюється у



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Стівен Пайфер

В України дві проблеми – російська агресія та необхідність проведення реформ, каже Стівен Пайфер

Американський дипломат, колишній посол в Україні Стівен Пайфер заявляє, що на Заході є відчуття того, що Україна сповільнюється у проведенні реформ, а це може призвести до скорочення її підтримки. Про це дипломат повідомив у коментарі УНІАН на полях Мюнхенської безпекової конференції.

«На Заході є відчуття, що Україна сповільнюється у реформах. Я занепокоєний тим, що це може призвести до скорочення підтримки України. В України добре виходить дійти до краю катастрофи і зупинитися», - заявив Пайфер.

На думку Пайфера, в України на шляху до успіху постали дві проблеми – російська агресія та необхідність проведення реформ.

«Тоді, коли за останні чотири роки багато було досягнуто в процесі реформ, виглядає так, що темпи їх проведення є повільними, багато важливих речей ще повинно бути зроблено. І я боюся, що у передвиборчий період вони будуть відкладені на майбутнє. Я не думаю, що це буде добре для України», - переконаний американський дипломат.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен кілька разів поспіль відмовився відповідати на запитання про те, чи прямує Україна за президента Петра Порошенка у напрямку Заходу. Такий діалог відбувся на українському ланчі в рамках Мюнхенської безпекової конференції.