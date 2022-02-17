Російських вояків на кордоні стало більше на кілька тисяч

РФ не тільки не відвела, але на 7 тис. осіб наростила присутність збройних сил поблизу

США та розвідка Великобританії заявляють про нарощення військ поблизу України

Адміністрація президента США заявила, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тис. осіб. При цьому Москва стверджує, що відвела частину військ. Про це повідомляє ABC News.

Відзначається, що оцінка чисельності була зроблена на наступний день після того, як російський уряд заявив про початок відведення.

«Росія збільшила свою присутність уздовж українського кордону на цілих сім тисяч військовослужбовців за останні кілька днів, причому деякі з них прибули в середу», – заявив високопоставлений чиновник.

Глава військової розвідки Британії генерал Джим Хокенхалл також заявив, що Росія все ще продовжує нарощувати військову присутність на кордоні з Україною. За його словами, у РФ є на місці достатньо військової сили. Про це повідомляє Daily Mail.

Він зазначив, що Британія не бачить свідчень того, що РФ відводить війська від кордону України.

«Всупереч своїм твердженням, Росія продовжує нарощувати свої військові можливості на кордоні з Україною. У тому числі в це входять позиції для додаткових броньованих машин, вертольоти і польові госпіталі, які прямують у бік українського кордону», – заявив генерал.

Напередодні російський дипломат повідомив, коли РФ відведе війська від України.

Тим часом неправдиві заяви Росії є черговою спробою знайти привід для вторгнення – Білий дім.

16 лютого Росія заявила, що відводить частину військ з окупованого Криму. Також 15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило, що Південний та Західний військові округи у вівторок починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.Пізніше цю інформацію прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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