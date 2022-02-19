Ексглава МЗС: величезна трагедія Заходу – він досі не зрозумів, що таке Росія

Європейці або не можуть, або не хочуть зрозуміти, що таке Російська Федерація

«Росіяни – люди, для яких авторитаризм, придушення прав людини є значно ближчими, ніж будь-які демократичні традиції»

Величезна трагедія Заходу, що він досі не зрозумів, росіяни – люди абсолютно іншої ментальності, іншого бачення світу, не європейського, не цивілізаційного у розумінні Європи. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив директор центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

«Це люди, для яких авторитаризм, автократія, придушення прав людини є значно ближчими, ніж будь-які закони чи будь-які демократичні традиції. І не будемо забувати успішність Путіна у його політиці корумпування цілих партій, громадських організацій, рухів, що лівого, що правого штибу, не кажучи про персональну купівлю окремих західних діячів. Усе це загалом і дає результат, який ми маємо сьогодні. З одного боку ¬– нерозуміння Заходом, що таке Росія, а з іншого – корупція, яка дуже активно і успішно використовується Путіним», – пояснив Володимир Огризко.

За словами ексміністра, підтвердженням того, що європейці або не можуть, або не хочуть зрозуміти, що таке Російська Федерація, є, зокрема, риторика президента Франції Еммануеля Макрона після зустрічі з Путіним. Він заявив, що Росія належить до Європи і потрібно створювати разом з нею спільну архітектуру безпеки від Лісабону до Владивостока.

«Наші західні партнери і багато хто в Україні живуть в якихось ілюзіях, що Росію можна цивілізувати чи демократизувати. Це все абсолютна маячня. Цей люд не є здатним до демократії, він звик жити у парадигмі «хазяїн –раб», і ця парадигма не міняється упродовж століть, відколи виникла Московія і які форми чи назви вона не мала. Це треба нарешті зрозуміти», – підсумував Володимир Огризко.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон наголосив на необхідності дотримання Мінських умов усіма сторонами. Адже, на його думку, це єдиний спосіб досягти миру на сході України. Про це французький лідер сказав після зустрічі з Володимиром Зеленський у Києві.

До слова, Макрон відхрестився від перемовин із Путіним про «фінляндизацію» України. Нагадаємо, 7 лютого переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин. Також ЗМІ з'ясували, що Макрон уклав угоду з Путіним.