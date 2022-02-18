У Росію прибули перші автобуси з евакуйованими з Донбасу

За даними РФ, приїхало вже понад 80 автобусів

Перші автобуси з евакуйованими жителями окупованих територій Донбасу вже прибули до Росії. ЗМІ держави-агресорки повідомляють, що поліція супроводжує людей до місць розміщення.

Російське телебачення запевняє, що обстановка у пункті пропуску в Ростовську область – спокійна. Жодного ажіотажу з боку окупованих територій немає.

За даними МНС Росії, кордон Ростовської області вже перетнули понад 80 автобусів із самопроголошених «республік» бойовиків.

Тепер, пишуть ЗМІ, евакуація відбувається і в місті Красний Луч, що на території окупованої Луганської області. Місцевих жителів зібрали на автовокзалі, у них перевіряють документи і садять в автобуси.

У Ростовську область вилетіли тимчасово виконувач обов'язків голови МНС Росії Олександр Чупріян та голова Росспоживнагляду Ганна Попова.

Нагадаємо, сьогодні ватажок «ДНР» оголосив масову евакуацію мешканців ОРДО до Росії (відео). Згодом слідом за Пушиліним про евакуацію в Росію оголосив ватажок «ЛНР».

Згодом з'ясувалося, що «термінове» звернення про евакуацію ватажок «ЛНР» записав два дні тому.

Як стало відомо, російські терористи замінували будівлі в окупованому Донецьку, – розвідка.

До слова, міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

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