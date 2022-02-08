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    Брифінг Зеленського і Макрона: про що домовились президенти (відео)

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    Після перемовин, що відбулися у Маріїнському палаці, лідери держав зустрілися з представниками ЗМІ зі значним запізненням - Брифінг Зеленського і Макрона: про що домовились президенти (відео)
    Після перемовин, що відбулися у Маріїнському палаці, лідери держав зустрілися з представниками ЗМІ зі значним запізненням
    скріншот з відео

    Сторони обговорили подальшу співпрацю в «нормандському форматі», учасником якого є Франція

    Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон після перемовин у Маріїнському палаці провели зустріч з журналістами.

    Брифінг транслює Офіс президента України. Варто зазначити, що захід мав розпочатися за розкладом о 13:40, проте стартував лише близько 15:07.

    Як відомо, 8 лютого до Києва з робочим візитом прибув президент Франції Еммануель Макрон. Це перша поїздка глави Французької Республіки до України за 24 роки – востаннє такий візит здійснював Жак Ширак у 1998.

    Президент Володимир Зеленський зустрів французького колегу в Маріїнському палаці – офіційній церемоніальній резиденції. Зустріч тривала менше хвилини, після чого президенти вирушили на переговори.

    Головною темою перемовин стала ситуація поблизу українських кордонів. Сторони обговорили подальшу співпрацю в «нормандському форматі», учасником якого є Франція.

    Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що Еммануель Макрон вранці прилетів до Києва.

    Французький президент зауважив, що найближчі дні будуть вирішальними для спроб з деескалації ситуації, а переговори, які здійснюють західні лідери, мають сприяти цьому.

    Нагадаємо, 7 лютого переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.

    Також ЗМІ з'ясували, що Макрон уклав угоду з Путіним.

    Раніше Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського. Президент Франції закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.

    Теги: Франція Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон президент
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    Брифінг Зеленського і Макрона: про що домовились президенти (відео)