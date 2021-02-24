Ексміністр розповів про зовнішнє керування Україною

Павло Клімкін радить не плутати залежність від партнерів із зовнішнім управлінням

Колишній міністр закордонних справ України (2014-2019 роки) Павло Клімкін категорично заперечує, що нашою країною хтось керує ззовні. Про це він сказав у програмі «Не можу не спитати» на радіо «Київ ФМ», відповідаючи на питання.

Ексміністр переконаний, що якби нашою державою дійсно хтось керував ззовні, не було б такого бардака в країні.

Щодо залежності від міжнародних чинників, то вона, безумовно, є, адже Україна заходиться у стані війні з Росією, зазначив Клімкін. «Подивіться на баланс наших сил. В цій війні нам потрібні друзі і партнери. У важкі часи ви обираєте друзів и підтримуєте їх. Для нас це питання існування української державності. І тому так, ми дуже залежимо від підтримки наших друзів і партнерів», – сказав Клімкін.

Ексміністр підкреслив, що не потрібно цю залежність плутати з зовнішнім управлінням.

«Іноді мене питають, чому американці вимагають побудувати антикорупційну структуру. У мене проста відповідь: це ж не їм потрібно, а власне нам. Давайте зробимо крутіше, ніж вони. Я, до речі, неодноразово це пропонував. Але у нас всі дивляться на якісь інтереси ліворуч, праворуч, знизу, зверху, потім на якісь баланси. Але ж перезавантаження держави можливе саме в такі важкі часи, як наші. Тому що у нас дуже слабкі інституції. Тож їх перезавантажити легше, ніж в країнах Європи», – розповів Клімкін.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, екс-міністр фінансів, колишній глава РНБО Олександр Данилюк, екс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявили про створення платформи для вироблення конкретних професійних рішень з реагування на хвилю криз в Україні.

Метою платформи є побудова сучасної системи національної безпеки на основі стійкості держави, створення прозорої та ефективної системи управління державою, встановлення справедливості та рівних умов для економічного розвитку через деолігархізацію, чесні суди, забезпечення покарання корупціонерів та реформування органів правопорядку, які захищатимуть усіх, а не обраних.