Завершення війни в Україні: Зеленський розповів, чого очікує від Трампа

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у вересні цього року

Трамп може представити свій план завершення війни одразу після інавгурації

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має всі шанси закінчити війну наступного року. Він хоче почути пропозиції щодо цього від новообраного лідера США Дональда Трампа, це буде можливим у січні. Про це глава держави сказав під час Третьої Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни», – заявив глава держави.

Також Зеленський укотре повторив, що Київ відкритий до пропозицій лідерів африканських, азійських та арабських країн.

На його думку, глобальний Південь буде на боці України і «на боці закінчення війни», коли США матимуть «сильнішу позицію».

«Я впевнений, що в нас є всі шанси наступного року це зробити (закінчити війну, – ред.). Є відповідні кроки для цього... Ми розуміємо, що Росія на всі ці кроки не піде. Але є статут ООН і всі наші кроки, які базуються на статуті ООН, будуть підтримані партнерами», – запевнив Зеленський.

Окрім того, президент прокоментував можливу зустріч із Трампом. Вона, за його словами, залежить від багатьох речей, зокрема від легітимності проведення.

«Якщо ми хочемо зустрічей, на яких вирішуються якісь питання, то напевно це мають бути відповідні, і це законодавчі можливості відбудуться після інавгурації. Якщо в нас будуть підготовчі якісь зустрічі, вони можуть бути до інавгурації», – зауважив він.

Водночас президент наголосив, що до зустрічі важливо не дати «можливості тим чи іншим хвилям, тим чи іншим оточенням посварити президента України та президента США». Він додав, що «охочих багато».

Нагадаємо, Reuters повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін готовий обговорити угоду про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однак він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від наміру вступити в НАТО.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не зацікавлений у мирі та не готовий до переговорів щодо його досягнення. Натомість він має намір загострити бойові дії.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путіну вигідно сідати за стіл переговорів, проте він не зацікавлений у досягненні реальних домовленостей.

До слова, китайська делегація в ООН закликала до негайних переговорів між Росією та Україною, заявивши, що обидві сторони продовжують прагнути до перемоги через силу.