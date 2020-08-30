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    Політика

    Екснардепа Денисенка звинувачують у побитті поліцейського під час візиту Зеленського у Дніпро

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    Екснардепа Андрія Денисенка звинувачують у побитті поліцейського - Екснардепа Денисенка звинувачують у побитті поліцейського під час візиту Зеленського у Дніпро
    Екснардепа Андрія Денисенка звинувачують у побитті поліцейського

    Вручення підозри відбулося після того, як машину Денисенка переслідували

    Колишньому народному депутату Андрію Денисенко вручили підозру у побитті поліцейського під час візиту в Дніпро президента Володимира Зеленського.

    Про це екснардеп повідомив у фейсбуці.

    «Щодо мене відкрито кримінальне провадження, виписано підозру за ст. 345 ч. 2, клопотання про обрання запобіжного заходу – домашнього арешту. Нібито я побив поліцейського під час візиту Зеленського в Дніпро, хоча били і крутили саме мене», – написав Денисенко.

    Він додав, що вручення відбулося після переслідування його автомобіля поліцією.

    «Мене переслідували дві машини. Думав, що бандити, а виявилося, що поліція. Причому зупинив їх я, ось тоді про все і дізнався», – розповів Денисенко.

    Екснардеп наголосив, що йому не дали скористатися послугами адвоката: «Все відбувається у вихідні для того, щоб закрити рот, не дати зібрати людей і швиденько провести суд щодо запобіжного заходу, отримати рішення на обшуки і вилучення».

    Нагадаємо, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Дніпра біля гімназії № 33, куди поза розкладом приїхав глава держави, сталася сутичка між правоохоронцями та патріотичними силами.

    Зазначається, що правоохоронні органи фізично перешкоджали активістам рух до делегації президента.

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