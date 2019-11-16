У Білому домі заявили, що Трамп не залякував Йованович
У Трампа розкритикували розслідування в рамках процедури імпічменту, назвавши його політизованим
У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп не намагався залякати експосла в Україні Марі Йованович після її свідчень у справі про імпічмент.
Про це повідомляє «Голос Америки».
«Твіт не був залякуванням свідка, а просто виражав точку зору президента, на яку він має право», — йдеться в заяві.
В заяві також розкритикували розслідування в рамках процедури імпічменту, назвавши його політизованим.
«Це не суд, це партійний політичний процес, або більш точно, повністю незаконна шарада підтасована проти президента. Тут менше відповідних процедур у цьому процесі, ніж у будь-якій такій події в історії нашої країни. Це справжня ганьба», — йдеться у заяві.
Як відомо, Йованович заявила, що Україна не втручалася у президентські вибори США в 2016 році, як стверджує президент Дональд Трамп.
Зазначимо, що сам Трамп назвав ганьбою публічні слухання Палати представників в рамках розслідування імпічменту, на яких виступила колишній посол США в Україні Марі Йованович.
Нагадаємо, 31 жовтня палата представників США прийняла резолюцію на підтримку процедури імпічменту Трампу. Документ наказує профільним комітетам продовжувати розслідування про те, чи є факти для імпічменту глави держави. На практиці розгляди почалися ще в кінці вересня.
13 листопада у Конгресі США стартували публічні слухання про імпічмент Трампа.
15 листопада у Конгресі свідчила колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович.