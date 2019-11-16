У Білому домі заявили, що Трамп не залякував Йованович



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Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував експосла в Україні

У Трампа розкритикували розслідування в рамках процедури імпічменту, назвавши його політизованим

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп не намагався залякати експосла в Україні Марі Йованович після її свідчень у справі про імпічмент.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Твіт не був залякуванням свідка, а просто виражав точку зору президента, на яку він має право», — йдеться в заяві.

В заяві також розкритикували розслідування в рамках процедури імпічменту, назвавши його політизованим.

«Це не суд, це партійний політичний процес, або більш точно, повністю незаконна шарада підтасована проти президента. Тут менше відповідних процедур у цьому процесі, ніж у будь-якій такій події в історії нашої країни. Це справжня ганьба», — йдеться у заяві.

Як відомо, Йованович заявила, що Україна не втручалася у президентські вибори США в 2016 році, як стверджує президент Дональд Трамп.

Зазначимо, що сам Трамп назвав ганьбою публічні слухання Палати представників в рамках розслідування імпічменту, на яких виступила колишній посол США в Україні Марі Йованович.

Нагадаємо, 31 жовтня палата представників США прийняла резолюцію на підтримку процедури імпічменту Трампу. Документ наказує профільним комітетам продовжувати розслідування про те, чи є факти для імпічменту глави держави. На практиці розгляди почалися ще в кінці вересня.

13 листопада у Конгресі США стартували публічні слухання про імпічмент Трампа.

15 листопада у Конгресі свідчила колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович.