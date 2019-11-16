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    У світі

    У Білому домі заявили, що Трамп не залякував Йованович

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    Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував експосла в Україні - У Білому домі заявили, що Трамп не залякував Йованович
    Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував експосла в Україні

    У Трампа розкритикували розслідування в рамках процедури імпічменту, назвавши його політизованим

    У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп не намагався залякати експосла в Україні Марі Йованович після її свідчень у справі про імпічмент.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    «Твіт не був залякуванням свідка, а просто виражав точку зору президента, на яку він має право», — йдеться в заяві.

    В заяві також розкритикували розслідування в рамках процедури імпічменту, назвавши його політизованим.

    «Це не суд, це партійний політичний процес, або більш точно, повністю незаконна шарада підтасована проти президента. Тут менше відповідних процедур у цьому процесі, ніж у будь-якій такій події в історії нашої країни. Це справжня ганьба», — йдеться у заяві.

    Як відомо, Йованович заявила, що Україна не втручалася у президентські вибори США в 2016 році, як стверджує президент Дональд Трамп.

    Зазначимо, що сам Трамп назвав ганьбою публічні слухання Палати представників в рамках розслідування імпічменту, на яких виступила колишній посол США в Україні Марі Йованович.

    Нагадаємо, 31 жовтня палата представників США прийняла резолюцію на підтримку процедури імпічменту Трампу. Документ наказує профільним комітетам продовжувати розслідування про те, чи є факти для імпічменту глави держави. На практиці розгляди почалися ще в кінці вересня.

    13 листопада у Конгресі США стартували публічні слухання про імпічмент Трампа.

    15 листопада у Конгресі свідчила колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович.

    США Дональд Трамп політика посол розслідування імпічмент Марі Йованович Українагейт
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