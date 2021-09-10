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    Експрем’єр Швеції підтримав передачу Разумковим проєкту закону про олігархів в Венеційську комісію

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    Експрем&rsquo;єр-міністр Швеції Карл Більдт вважає, що&nbsp;Україні буде корисно отримати висновок Венеційської комісії - Експрем’єр Швеції підтримав передачу Разумковим проєкту закону про олігархів в Венеційську комісію
    Експрем’єр-міністр Швеції Карл Більдт вважає, що Україні буде корисно отримати висновок Венеційської комісії
    Фото з відкритих джерел

    Венеційська комісія є найбільш кваліфікованим експертом Європи з питань конституційного права, нагадав Карл Більдт

    Україні буде корисно отримати висновок Венеційської комісії щодо так званого проєкту закону про деолігархізацію на предмет його відповідності конституційному праву. Про це заявив експрем’єр-міністр Швеції (1991-1994) Карл Більдт під час форуму YES в Києві, коментуючи передачу проекту закону про олігархів на перевірку до Венеційської комісії.

    «Венеційська комісія є найбільш кваліфікованим експертом Європи з питань конституційного права, і їхня думка була надзвичайно корисною для низки країн, коли ті стикалися з будь-яким спірним або складним питанням щодо верховенства права», – заявив Карл Більдт в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Нагадаємо, 10 вересня спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 про олігархів по висновок в Європейську комісію «За демократію через право» (Венеціанську комісію).

    2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції України законопроєкту №5599 і запропонувала направити його в Європейську комісію.

    До слова, нардеп пояснила необхідність перевірки Венеціанською комісією законопроєкту про олігархів

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    Теги: Карл Більдт Венеціанська комісія олігархи закон YES Дмитро Разумков деолігархізація
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    Експрем’єр Швеції підтримав передачу Разумковим проєкту закону про олігархів в Венеційську комісію