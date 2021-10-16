«Слуга» Верещук розповіла, що сниться Путіну

Верещук: «Путін лягає спати і йому сниться одне страшне слово – декарбонізація»

У Кремлі занепокоєні відновлювальними енергетичними програмами, які започаткувала Європа. Таку думку висловила член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, «слуга» Ірина Верещук в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Путін лягає спати і йому сниться одне страшне слово – декарбонізація. Йому сниться страшне слово – «зелена стратегія Європи», – зазначила Верещук.

За її словами, Путіна тривожать відновлювальні джерела енергетики, все те, що пов’язано з тими програмами, які започаткувала Європа,

«Європейські експерти себе зараз запитують, чому Путін, маючи такі ціни на газ, не озолотиться. Чому він зараз не торгує, не продає, а навпаки вичікує. А Путін всіх хоче зав’язати в довгострокові проєкти, контракти. І це вже розуміють в Німеччині та інших країнах. І ось тепер рожеві окуляри мають бути зняті.... Тепер ми побачимо, що переважить: стратегія зеленої Європи чи «Північний потік – 2» і Путін, який зараз реально шантажує не тільки Україну», – зазначила Верщук.

Раніше Росія заявила, що газопровід «Північний потік – 2» буде готовий до запуску вже найближчим часом.

До слова, за інформацією Politico, Джо Байден не збирається запроваджувати санкції проти «Північного потоку – 2». Вашингтон вважає, що більш радикальні заходи щодо російського газопроводу можуть погіршити відносини з Німеччиною.

Раніше польські політики назвали останній шанс зупинити газопровід.

Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

Раніше голова правління НАК «Нафтогазу України» Юрій Вітренко вважає, що зупинка транзиту газу з Росії в Угорщину через територію України має стати підставою для накладання санкцій на «Північний потік – 2».