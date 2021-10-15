Дуже чіткий сигнал. Ілларіонов пояснив, чого Путін очікує від українців

Ілларіонов: «Це заклики до зміни політичного устрою, влади сусідньої країни»

Політичні статті про Україну президента країни-окупанта Володимира Путіна та колишнього президента РФ та голови партії «Єдина Росія» Дмитра Медведєва ніщо інше, як заклик до повалення української влади. Про це заявив ексрадник Путіна з економічних питань Андрій Ілларіонов в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Ілларіонов пояснив, що найголовніше в новій статті Медведєва та статті Путіна, яка вийшла в липні. «Документи мають одну і ту саму головну думку, що повторюється. Йдеться про заклик до частини українців встати й змінити українську владу. При чому прямим текстом говориться піднятися і взяти зброю, закінчити з цим режимом тощо. Зміст у всіх документів один і той самий – повалення української влади. Це заклики до зміни політичного устрою, влади сусідньої країни. Це претензії не на частину України, це претензії на всю Україну. І як це було у Путіна у липні, точно там само у Медведєва у жовтні», – заявив Ілларіонов.

Нагадаємо, російський політик, колишній президент РФ та глава партії «Єдина Росія» Дмитро Медведєв у своїй статті для «Комерсанта» вкотре заявив, що Україна служить «своїм заокеанським господарям».

На офіційному сайті Кремля 12 липня опублікували статтю українською мовою «про історичну єдність росіян та українців». Автором статті обсягом майже 40 тисяч символів зазначений президент РФ Володимир Путін.

У статті очільник Росії заявив, що «сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи». Також президент країни-агресорки сказав, що Україні не потрібен Донбас з двох причин.