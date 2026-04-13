Посол Брусило отримав нову посаду

У березні Зеленський звільнив Ігоря Брусила з посади заступника керівника Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ігоря Брусила постійним представником України при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Обʼєднаних Націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №314/2026.

«Призначити Надзвичайного і Повноважного посла України в Італійській Республіці Брусила Ігоря Миколайовича постійним представником України при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Обʼєднаних Націй за сумісництвом», – йдеться в указі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Брусила з посади заступника керівника Офісу президента. Відповідний указ №216/2026 було оприлюднено 3 березня на сайті глави держави.

Іншим указом №217/2026 Зеленський призначив Брусила надзвичайним і повноважним послом України в Італійській Республіці.

Ігор Брусило обіймав посаду заступника голови Офісу президента з 17 березня 2021 року. На той момент керівником Офісу президента був Андрій Єрмак. До призначення Брусило працював завідувачем відділу Головного департаменту державного протоколу та церемоніалу Адміністрації президента України за часів Петра Порошенка. Нині цей підрозділ має назву Служба державного протоколу та церемоніалу Офісу президента.