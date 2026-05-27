Зеленський надіслав Трампу тривожного листа через брак ракет для ППО

Глава держави попросив президента США та Конгрес допомогти Україні отримати системи ППО та ракети до них

Президент Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу і Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника президента з комунікацій Дмитра Литвина.

Як писало видання Kyiv Independent, звернення з'явилося на тлі того, як Росія посилює масові повітряні атаки на Україну та публічно погрожує новою хвилею ударів великої дальності по Києву, зокрема по об'єктах, які Москва називає «центрами прийняття рішень» України.

«У питанні протиповітряної оборони від ракет ми покладаємося на наших друзів. У питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати», – йдеться у листі, з яким ознайомилося видання.

За словами співрозмовника ЗМІ, посолка України в США Ольга Стефанишина розіслала цей лист Білому дому, спікеру Палати представників Майку Джонсону та іншим членам Конгресу. У листі також висловлено занепокоєння Києва щодо труднощів із забезпеченням зброєю в межах програми Purl, яка дозволяє союзникам по НАТО фінансувати закупівлю американської зброї для України.

«Нинішні темпи поставок у рамках програми PURL вже не відповідають реальності загрози, з якою ми стикаємося. Я прошу вашої допомоги у захисті повітряного простору України від російських ракет», – йдеться у листі.

Глава держави закликав США надати Україні ракети для Patriot та додаткові системи, щоб зупинити російський терор.

«Я, від імені українського народу, з повагою прошу президента та Конгрес США продовжувати брати участь у цьому процесі», – йдеться у листі. «І допомогти нам забезпечити цей життєво важливий засіб захисту від російського терору – ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи – щоб зупинити російські балістичні ракети та інші ракетні атаки Росії».

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

На тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву Міністерство закордонних справ України заявило, що Кремль намагається використовувати залякування для тиску на США та міжнародних партнерів. У МЗС наголосили, що загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст України залишається таким самим, як і протягом попередніх років та місяців війни.

Тим часом Польща вже пригрозила Росії наслідками у разі атак на дипмісії в Києві.