Лист Зеленського до Трампа і Конгресу США: опубліковано повний текст

Президент Володимир Зеленський написав листа президенту США Дональду Трампу і Конгресу США. У ньому глава держави закликав американського лідера допомогти Україні ракетами для Patriot та додаткові системи ППО. Повний лист оприлюднив журналіст Axios Барак Равід, «Главком» опублікував переклад листа.

«Шановний пане президенте,

Шановні представники,

Дорогі друзі та союзники, шановні американці,

Саме у День пам’яті, 25 травня, я вирішив написати вам цього листа. В Україні вже стало традицією, і я вірю, що так буде завжди для кожного президента України, звертатися до Сполучених Штатів у цей день зі словами вдячності.

В Україні, захищаючи свою незалежність, ми виявляємо найвищу повагу до чоловіків і жінок у військовій формі. Без їхньої мужності Україна сьогодні просто не існувала б. Саме тому ми відчуваємо особливу вдячність американським військовим та кожному американцеві.

Раз за разом Америка допомагала захищати Європу та обороняти свободу. І сьогодні, завдяки вашому досвіду та непохитній підтримці, ви продовжуєте допомагати нам захищатися від невиправданої та жорстокої агресії Росії.

Ми знаємо, що без американського лідерства та рішучості світ був би набагато похмурішим. І ми глибоко цінуємо все, що ви робите для захисту свободи та порятунку людських життів. За це я вам дякую.

Напередодні Дня пам’яті, в ніч на 24 травня, Росія розпочала особливо жорстокий масований напад на Україну.

Росія застосувала 54 крилаті, 30 балістичних, три гіперзвукові ракети «Циркон» та дві повітряно-балістичні ракети «Кинджал». Росія також запустила балістичні ракети середньої дальності «Орєшнік»: одна влучила в Київську область, а інша, за повідомленнями, впала на тимчасово окуповану територію в Донецькій області України. Крім того, проти України було використано близько 600 ударних дронів. Багато з них були дронами типу «Шахед» – тією самою зброєю іранського виробництва, яка вже продемонструвала свою руйнівну силу на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки під час використання іранськими силами.

Майже сто людей отримали поранення, а деякі, на жаль, загинули. Багато життів вдалося врятувати лише завдяки тому, що люди встигли вчасно дістатися до укриттів.

Пошкоджено 352 житлові будинки, а також 19 шкіл та навчальних закладів і два музеї. Музей Чорнобиля, який нещодавно відремонтували напередодні 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, було зруйновано прямим ракетним ударом. Пошкоджено також Національний художній музей. Один із київських ринків – звичайне місце, де сім’ї щодня купували продукти, – згорів дотла. І сьогодні його попіл нагадує про те, як робота незліченних фермерів і повсякденне життя тисяч людей зникають, коли немає нічого, що могло б зупинити навіть одну ракету.

Щодня ми бачимо, скільки шкоди може завдати терор з неба. Щодня ми втрачаємо людей та інфраструктуру через російські атаки. Саме тому ми глибоко цінуємо кожен акт підтримки протиповітряної оборони України.

Навіть перебуваючи під атакою самі, ми не залишаємо наших друзів без підтримки. Бо ми розуміємо, що стоїть на кону і скільки можна втратити.

Україна домоглася, щоб рівень перехоплення російських ударних дронів, зокрема «Шахедів», перевищив 90 відсотків. Цей український досвід уже допоміг країнам Близького Сходу та регіону Перської затоки зміцнити власну оборону.

Коли до нас звернулися Йорданія, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Кувейт та інші країни, я сказав їм, що Україна не може залишатися осторонь. Ми були готові стати на їхній бік.

Я відправив українських фахівців для підтримки цих зусиль, і вони допомогли зміцнити безпеку та протиповітряну оборону в усьому регіоні, зокрема захист американських баз.

Іран також це помітив. Ми отримували погрози, але залякування ніколи не впливали на рішення України.

Зіткнувшись із загрозою існуванню нашої нації з боку Росії та отримавши надзвичайну підтримку від вас – від Сполучених Штатів – у захисті життя нашого народу та незалежності України, я вважаю, що ми маємо моральний обов’язок і відповідальність стояти разом із вами та тими, хто відстоює безпеку та свободу. І ми віримо, що справжні союзи будуються саме на цих засадах.

Чесно кажучи, хоча ми досягли значних успіхів у захисті від усіх типів дронів, Україна ще не створила власних потужностей для виробництва систем протиракетної оборони. У питанні протиповітряної оборони від ракет ми покладаємося на наших друзів і партнерів по всьому світу.

А в питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати. Системи «Патріот» залишаються найефективнішим засобом захисту від будь-якого типу російських балістичних ракет.

І саме в руках українців системи «Патріот» довели щось надзвичайно важливе:

більшість російських ракет можна зупинити.

Це питання виходить за межі України. Це важливий урок для безпеки всього євроатлантичного співтовариства та для союзників Америки по всьому світу, які одного дня можуть зіткнутися з загрозами з боку партнерів і маріонеток Росії. Зараз ми бачимо чимало ознак з боку Москви, що свідчать про те, що Росія готується посилити свою кампанію терору проти України.

Російські чиновники погрожують зробити атаки, подібні до тієї, що була здійснена проти Києва напередодні Дня пам’яті, частиною ширшої та систематичної кампанії.

Як я вже згадував, протиракетна оборона України майже повністю залежить від поставок зі Сполучених Штатів та від підтримки ваших партнерів по всьому світу, що стало можливим завдяки американському лідерству. Саме американська підтримка захищає життя цивільних осіб в Україні від російських ракетних атак.

Я вдячний за кожен пакет допомоги, затверджений Конгресом Сполучених Штатів протягом цих років війни. Я вдячний за програму Purl, яка досі допомагала Україні отримувати ракети «Патріот». Вони купуються за європейські кошти. Наразі це єдиний доступний шлях для забезпечення перехоплювачів балістичних ракет «Патріот». Але нинішні темпи поставок через програму Purl вже не відповідають реальності загрози, з якою ми стикаємося.

Ми розуміємо, що сьогодні існує високий попит на протиракетні системи «Патріот» і в інших регіонах, особливо з огляду на ситуацію в Перській затоці та інші зростаючі виклики безпеці. Для нас, нації, яка бореться за своє виживання, немає нічого болючішого, ніж батареї «Патріот» без заряджених ракет. Я прошу вашої допомоги у захисті неба України від російських ракет.

Ми вже запропонували, що Україна готова придбати необхідну кількість систем «Патріот» та перехоплювальних ракет. Ми розуміємо, що Сполучені Штати продовжують нести відповідальність за власну оборону та захист своїх союзників і партнерів. І ми погоджуємося, що Європа має взяти на себе більшу роль у гарантуванні своєї безпеки. Однак після всього, що ми разом пережили, чи не заслужили ми місце серед ваших союзників?

У свою чергу, Україна також запропонувала довгостроковий шлях розширення спільного виробництва систем «Патріот» та ракет із вашими європейськими союзниками — повністю під контролем США як власника цієї надзвичайної технології.

Розширення виробництва «Патріотів» може стати одним із найважливіших внесків, який ми разом зробимо для безпеки Америки, України, Європи та ваших союзників у всьому світі. Ми знаємо, що американська зброя працює, бо перевірили її в умовах сучасної війни. Вона працює надзвичайно добре.

Саме рішення президента Дональда Трампа у 2018 році надати Україні ракети «Джавелін» допомогло нам у 2022 році зупинити російські танкові колони та зміцнити нашу оборону у критичний момент. Ваші системи Himars стали справжнім проривом для наших збройних сил у 2022 році та значно посилили наші можливості.

Я вдячний за ракети Atacms, які довели важливу річ: Росія майже не має що протиставити нашим далекобійним засобам. Я вдячний за бронетранспортери «Бредлі» – наші солдати їх обожнюють. Їхня надійність допомогла врятувати тисячі життів.

Навчитися керувати F-16 за короткий час було нелегко для українців. Але наші пілоти це зробили. І сьогодні важко уявити нашу оборону без цих американських винищувачів. Наші пілоти по-справжньому полюбили їх і з великою повагою про них говорять. Українські пілоти вже виконали понад 2 700 бойових вильотів на F-16. І я вдячний Америці та країнам, які передали ці літаки Україні, за надання таких чудових машин.

Це лише п’ять прикладів серед багатьох елементів нашої оборони з позначкою Made in USA. Кожен із них допоміг врятувати життя, і ми вдячні за кожен. Але зараз «Патріоти» – це справді найважливіший рятівник з усіх.

Путін уже програв в історичному плані. Зараз, на п’ятому році цієї війни, Росія не змогла перемогти країну, яку підтримує демократичний світ – країну, де немає західних військ, але яка має потужну західну підтримку, що допомагає нам захищатися. Ця реальність уже зруйнувала глобальні амбіції Москви.

Путін також втратив Чорне море. Не маючи власного великого флоту, ми відтіснили Чорноморський флот Росії за допомогою наших дронів і змусили російський флот ховатися у віддалених гаванях. І навіть там ми продовжуємо їх досягати.

Україна створила дронну індустрію, яка зараз випереджає російську. І зараз ми пропонуємо нашим друзям новий формат співпраці – Drone Deal – і вже запропонували його Сполученим Штатам. Ми продовжуємо тримати оборону на полі бою і стоїмо міцно.

Сьогодні Збройні сили України – це найбільші збройні сили в Європі і єдині, що мають бойовий досвід, перевірений сучасною війною, і готові допомогти захищати Європу. Подальший розвиток наших Збройних сил повністю відповідає цілям, заявленим Президентом США, та інтересам Америки у сильнішій і спроможнішій Європі, яка більше сприяє власній безпеці.

Єдиним викликом, який залишається для нас надзвичайно складним і який Європа на цьому етапі не може вирішити самостійно, є загроза російських балістичних ракет. Їх можна перехопити. За допомогою «Патріотів». З вашою допомогою. І ви маєте силу допомогти.

Іноземні лідери рідко звертаються до президента та Конгресу США в одному листі. Але зараз вирішується доля багатьох життів.

Ми робимо все можливе і навіть те, що колись здавалося неможливим, щоб підштовхнути Росію до дипломатії та знайти шлях до тривалого й гідного миру. Ми в Україні не будемо переможені. Але ми не хочемо нескінченної війни. Ми цінуємо кожне людське життя, і саме тому ми прагнемо справжнього.

Але доки Путін матиме хоча б одну суттєву перевагу в галузі звичайних озброєнь, він уникатиме традиційної дипломатії. Сьогодні його балістичні ракети залишаються саме тією останньою значною перевагою, яку він має на полі бою. Саме тому я від імені українського народу з повагою прошу президента та Конгрес США залишатися залученими, продовжувати підтримувати Україну та всіх тих, хто захищає життя, і допомогти нам забезпечити цей життєво важливий засіб захисту від російського терору – ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи – щоб зупинити російські балістичні ракети та інші російські ракетні атаки. Україна потребує миру, а не розширення російської ракетної війни.

Життя має перемогти. Боже, благослови Америку! Слава Україні!

З вдячністю Володимир Зеленський».

Як писало видання Kyiv Independent, звернення з'явилося на тлі того, як Росія посилює масові повітряні атаки на Україну та публічно погрожує новою хвилею ударів великої дальності по Києву, зокрема по об'єктах, які Москва називає «центрами прийняття рішень» України.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

На тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву Міністерство закордонних справ України заявило, що Кремль намагається використовувати залякування для тиску на США та міжнародних партнерів. У МЗС наголосили, що загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст України залишається таким самим, як і протягом попередніх років та місяців війни.

Тим часом Польща вже пригрозила Росії наслідками у разі атак на дипмісії в Києві.