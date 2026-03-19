Розмова Нетаньягу та Зеленського може зірватися? Посол України в Ізраїлі пояснив причину

За словами дипломата, востаннє Нетаньягу намагався звʼязатися з очільником України у вересні минулого року
фото: Офіс президента

Прямого діалогу між українським президентом і ізраїльським прем'єром не було більше року

Майбутні перемовини між ізраїльським премʼєр-міністром Беньяміном Нетаньягу та президентом України Володимиром Зеленським можуть зірватися через повідомлення в ЗМІ про те, що Ізраїль начебто потребує українських дронів. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Корнійчук підтвердив, що Нетаньягу подав запит на розмову з українським лідером. Водночас, як розповів дипломат, запит ізраїльського премʼєра був без пояснення, з якого приводу він хоче поспілкуватися.

«Ізраїльський інтернет-ресурс Ynet перекрутив інформацію і це пішло по всіх ЗМІ, – скоріше, мало йтися про співпрацю в питаннях безпеки, але без уточнення про дрони. Вони запитали у мене, чи буде така розмова, я сказав, що вона планується і все. А щодо дронів вони все вигадали. І через цю ситуацію розмова взагалі може бути скасована, бо ізраїльтяни дуже чутливо ставляться до таких витоків», – зазначив він.

Посол наголосив, що прямого діалогу між українським президентом і ізраїльським прем'єром дійсно не було більше року. Минулого разу Нетаньягу намагався дзвонити перед єврейським Новим роком у вересні минулого року, але розмова не відбулася.

«В України є багато питань до Ізраїлю, і ми їх ставимо, але вони перебувають поза межами публічного обговорення. Можу сказати тільки, що наші спеціальні служби працюють постійно без обмежень і перерв. Мені відомо, що у теперішнього керівника Офісу президента Кирила Буданова була делегація ізраїльських спецслужб минулого тижня. Контакти відбуваються на рівні міністрів, спецслужб тощо, але, на жаль, на рівні перших осіб вони обмежені», – каже Корнійчук.

Дипломат наголосив, що співпраця України з Ізраїлем триває попри те, що останній перебуває у гарячій фазі війни через конфлікт з Іраном.

«Ми дивимося далі, ніж на сьогоднішню хвилину, коли говоримо про можливий обмін технологіями, перевірку систем озброєнь чи спільне виробництво тощо. В Ізраїлі зараз відбувається шалена дефляція (курс шекеля зростає відносно долара), оскільки власне військове виробництво перевантажено і кількість замовлень ізраїльської зброї до Європи суттєво зростає. Військових замовлень – на десять років наперед, і в Україну зокрема. Хоча Ізраїль не поставляє нам летальне озброєння», – підсумував Корнійчук.

Нагадаємо, ізраїльське видання Ynet повідомило, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу передав запит на проведення розмови з президентом України Володимиром Зеленським щодо протидії іранським дронам.

Теги: Євген Корнійчук Беньямін Нетаньягу Володимир Зеленський

