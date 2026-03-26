Судді ВАКС попросили Зеленського вирішити проблему з приміщеннями

Суд заявив про дефіцит площ і нагадав про зобов’язання перед ЄС

Судді Вищого антикорупційного суду звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням вирішити питання забезпечення установи належним постійним приміщенням для здійснення правосуддя. Про це повідомляє «Главком».

У зверненні йдеться про необхідність якнайшвидшого вирішення проблеми, яка залишається неврегульованою з моменту початку роботи суду.

У ВАКС наголошують, що від старту процесуальної діяльності понад шість років тому суд не забезпечений належним постійним приміщенням. Це ускладнює організацію роботи установи та здійснення правосуддя на належному рівні.

Проблема, за оцінкою суду, набуває додаткової актуальності у зв’язку із завершенням чергового етапу добору нових суддів. Прихід нових кадрів до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати вимагає створення відповідної інфраструктури та робочих умов.

У суді підкреслюють, що забезпечення ВАКС належною матеріально-технічною базою прямо передбачене євроінтеграційними зобов’язаннями України. Відповідно до Дорожньої карти з питань верховенства права, це завдання мало бути виконане ще до третього кварталу 2025 року, однак досі не реалізоване.

Окремо у ВАКС посилаються на останній звіт Європейської комісії щодо розширення. У документі зазначено: «ВАКС все ще потребує нових приміщень для розміщення додаткових суддів та допоміжного персоналу».

Суд повідомив, що власними силами вже визначив оптимальний варіант для розміщення – будівлю у Києві на вулиці Василя Липківського, 35.

«Даний об’єкт повністю відповідає базовим функціональним потребам для здійснення правосуддя. Попередні наради та комунікація з представниками органів державної влади підтвердили відсутність об’єктивних перешкод для передачі цієї будівлі Вищому антикорупційному суду. Наразі вирішення питання залежить винятково від ухвалення відповідного управлінського рішення на рівні Кабінету міністрів України», – наголосили у ВАКС.

З огляду на це судді звернулися до президента з проханням невідкладно доручити відповідальним органам забезпечити передачу зазначеної будівлі в управління суду. Йдеться про створення умов для повноцінної роботи як самого ВАКС, так і його Апеляційної палати.

Нагадаємо, що на зборах суддів Вищого антикорупційного суду 25 березня Ігоря Строгого було обрано новим головою ВАКС.