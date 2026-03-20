«Щодня зазнають серйозних втрат». Президент розповів деталі весняного наступу РФ

Ростислав Вонс
Глава держави наголосив, що окупанти й надалі намагатимуться захоплювати українські території
фото: Офіс президента

Раніше повідомлялося, що Росія розпочала спроби весняно-літнього наступу на фронті

Російські загарбники планували провести весняний наступ у березні. Однак Силам оборони вдалося зірвати його. Про це  повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайнового спілкування із журналістами, інформує «Главком».

«Їм (росіянам, – «Главком») не вдалося. Спроб було багато, хлопці (ЗСУ, – «Главком») зірвали – просто молодці», – каже він.

Зеленський наголосив, що росіяни щодня зазнають серйозних втрат на фронті, зокрема він відреагував на збиття російського гвинтокрила Ка-52. «Я думаю, що ворог не буде припиняти спроби захопити українську землю», – каже він.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр повідомляв, що російські загарбники намагалися прорвати фронт на Донецькому та Запорізькому напрямках (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), використовуючи туман як прикриття для початку весняно-літньої наступальної кампанії.

За словами Мадяра, за 17-18 березня бійцями Сил оборони були знищені понад 900 російських окупантів «на відрізку фронту рівно у сотню кілометрів (Родинське-Гуляйполе)».

Як повідомлялося, російські загарбники розглядають Запорізький напрямок як основний і зосереджують там значну кількість сил і засобів. Найбільша інтенсивність наступальних дій фіксується в районі Гуляйполя.

До слова, уперше із 2024 року ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог.

