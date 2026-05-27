Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський обговорив з главою Єврокомісії посилення ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський обговорив з главою Єврокомісії посилення ППО
Глава держави поспілкувався з очільницею Європейської комісії про вступ України в ЄС
фото: Офіс президента
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Раніше Урсула фон дер Ляєн повідомила про надання допомоги для зміцнення української протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про роботу над зміцненням української ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Зеленський та фон дер Ляєн обговорили у цьому контексті зміцнення антибалістичних спроможностей України. «Європа має відповідні можливості, і ми говорили про це, зокрема, в межах нашої роботи з ЄС на треку Drone Deal. Дякую, Урсуло, за підтримку цього формату. Важливо, що наші команди активно працюють, і вже є країни, які готові долучатися», – зазначив він.

Політики також поспілкувалися щодо українського шляху в Європейський Союз. «Ми повністю готові до відкриття всіх шести переговорних кластерів та розраховуємо, що перший кластер – Fundamentals – зможемо відкрити вже у червні. Так само важливо, щоб якнайшвидше надійшов перший транш із європейського пакета підтримки. Є дата – сподіваємося, що все вдасться реалізувати саме так, як ми домовилися», – додав Зеленський.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

На тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву Міністерство закордонних справ України заявило, що Кремль намагається використовувати залякування для тиску на США та міжнародних партнерів. У МЗС наголосили, що загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст України залишається таким самим, як і протягом попередніх років та місяців війни.

Тим часом Польща вже пригрозила Росії наслідками у разі атак на дипмісії в Києві.

До слова, президент Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу і Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.

Теги: Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн системи ППО озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність до діалогу з Україною щодо Закарпаття
Мадяр назвав місто для можливої зустрічі із Зеленським
20 травня, 16:08
Унаслідок обстрілу столиці загинуло щонайменше девʼятеро людей
Британія прискорить постачання ППО Україні після масованої російської атаки
14 травня, 19:26
Володимир Зеленський разом із дружиною прибули на саміт «Бухарестської дев’ятки»
Зеленський та перша леді прибули до Румунії
13 травня, 13:18
Зеленський та лідери держав на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані
Зеленський просить союзників прискорити постачання ППО перед зимою
6 травня, 22:15
Президент Володимир Зеленський підписав закон про місця поховання захисників України
Зеленський підписав закон про військові меморіальні кладовища
6 травня, 18:02
Путін збудував «кільце страху» навколо Москви через загрозу дронів
ЗМІ: Путін у паніці через 9 травня. Диктатор наказав стягнути ППО до Москви
5 травня, 18:29
Початок армійської реформи, удар по Тернополю. Головне за 1 травня 2026
Початок армійської реформи, удар по Тернополю. Головне за 1 травня 2026
1 травня, 21:18
Степан Гіга помер 12 грудня, у віці 66 років
Президент розглянув петицію про надання Степану Гізі звання Героя України
1 травня, 14:44
Президент після зустріч із Сибігою: «Погодили й вирішення деяких кадрових питань у структурі МЗС України та в нашому посольському корпусі»
Зеленський анонсував кадрові зміни в МЗС та посольствах
30 квiтня, 20:33

Політика

Лист Зеленського до Трампа і Конгресу США: опубліковано повний текст
Лист Зеленського до Трампа і Конгресу США: опубліковано повний текст
Зеленський обговорив з главою Єврокомісії посилення ППО
Зеленський обговорив з главою Єврокомісії посилення ППО
Росія нарощує мобілізацію. Зеленський розповів про плани Кремля
Росія нарощує мобілізацію. Зеленський розповів про плани Кремля
Зеленський надіслав Трампу тривожного листа через брак ракет для ППО
Зеленський надіслав Трампу тривожного листа через брак ракет для ППО
Рада запровадила нове свято
Рада запровадила нове свято
Рада з другої спроби припинила повноваження нардепа Цабаля
Рада з другої спроби припинила повноваження нардепа Цабаля

Новини

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua