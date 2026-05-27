Зеленський обговорив з главою Єврокомісії посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про роботу над зміцненням української ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Зеленський та фон дер Ляєн обговорили у цьому контексті зміцнення антибалістичних спроможностей України. «Європа має відповідні можливості, і ми говорили про це, зокрема, в межах нашої роботи з ЄС на треку Drone Deal. Дякую, Урсуло, за підтримку цього формату. Важливо, що наші команди активно працюють, і вже є країни, які готові долучатися», – зазначив він.

Політики також поспілкувалися щодо українського шляху в Європейський Союз. «Ми повністю готові до відкриття всіх шести переговорних кластерів та розраховуємо, що перший кластер – Fundamentals – зможемо відкрити вже у червні. Так само важливо, щоб якнайшвидше надійшов перший транш із європейського пакета підтримки. Є дата – сподіваємося, що все вдасться реалізувати саме так, як ми домовилися», – додав Зеленський.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

На тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву Міністерство закордонних справ України заявило, що Кремль намагається використовувати залякування для тиску на США та міжнародних партнерів. У МЗС наголосили, що загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст України залишається таким самим, як і протягом попередніх років та місяців війни.

Тим часом Польща вже пригрозила Росії наслідками у разі атак на дипмісії в Києві.

До слова, президент Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу і Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.