Рада запровадила нове свято

Наталія Порощук
Парламент підтримав постанову №15053
День української музики відзначатиметься щорічно у третю суботу вересня

Сьогодні, 27 травня, парламент ухвалив постанову про запровадження Дня української музики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради.

«Постанова передбачає встановлення нового пам’ятного дня – Дня української музики, який відзначатиметься щорічно у третю суботу вересня. Метою ініціативи є вшанування внеску українських виконавців та діячів музичної індустрії у розвиток національної культури, підтримка культурного спротиву в умовах збройної агресії Російської Федерації, а також зміцнення українського культурного простору, вільного від російського впливу. У міжнародному вимірі День української музики розглядається як важливий інструмент культурної дипломатії України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запропонована дата пов’язана з проведенням фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став знаковою подією в історії української культури та сучасної української музики. За словами голови підкомітету з питань музичної індустрії Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Санченка, українська музика сьогодні є не лише мистецтвом, а й складовою інформаційної безпеки та культурного фронту держави.

17-24 вересня 1989 року на стадіоні «Буковина» в Чернівцях відбувся перший фестиваль української сучасної пісні та популярної музики «Червона рута». В тоді іще радянській Україні фестиваль спричинив справжню культурну революцію, вивівши українську протестну пісню з андеграунду на широку сцену. На закритті фестивалю вперше відкрито прозвучав майбутній гімн «Ще не вмерла Україна» та гасло «Слава Україні».

Голова підкомітету також повідомив, що з пропозицією запровадити День української музики до народних депутатів звернулися представники музичної індустрії, зокрема Українська агенція з авторських та суміжних прав. За його словами, професійна музична спільнота має отримати власний день для консолідації зусиль задля розвитку української музики та посилення державної підтримки галузі.

Зауважимо, 17-24 вересня 1989-го у Чернівцях відбувся перший фестиваль української пісні «Червона рута». Багато лауреатів першого фестивалю стали зірками й виступають до сьогодні.

