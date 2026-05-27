Рада запровадила нове свято

День української музики відзначатиметься щорічно у третю суботу вересня

Сьогодні, 27 травня, парламент ухвалив постанову про запровадження Дня української музики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради.

«Постанова передбачає встановлення нового пам’ятного дня – Дня української музики, який відзначатиметься щорічно у третю суботу вересня. Метою ініціативи є вшанування внеску українських виконавців та діячів музичної індустрії у розвиток національної культури, підтримка культурного спротиву в умовах збройної агресії Російської Федерації, а також зміцнення українського культурного простору, вільного від російського впливу. У міжнародному вимірі День української музики розглядається як важливий інструмент культурної дипломатії України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запропонована дата пов’язана з проведенням фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став знаковою подією в історії української культури та сучасної української музики. За словами голови підкомітету з питань музичної індустрії Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Санченка, українська музика сьогодні є не лише мистецтвом, а й складовою інформаційної безпеки та культурного фронту держави.

17-24 вересня 1989 року на стадіоні «Буковина» в Чернівцях відбувся перший фестиваль української сучасної пісні та популярної музики «Червона рута». В тоді іще радянській Україні фестиваль спричинив справжню культурну революцію, вивівши українську протестну пісню з андеграунду на широку сцену. На закритті фестивалю вперше відкрито прозвучав майбутній гімн «Ще не вмерла Україна» та гасло «Слава Україні».

Голова підкомітету також повідомив, що з пропозицією запровадити День української музики до народних депутатів звернулися представники музичної індустрії, зокрема Українська агенція з авторських та суміжних прав. За його словами, професійна музична спільнота має отримати власний день для консолідації зусиль задля розвитку української музики та посилення державної підтримки галузі.

Багато лауреатів першого фестивалю стали зірками й виступають до сьогодні. Однак, частина з них, залишила музичну карʼєру або ж відійшла у вічність.