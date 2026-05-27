Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада з другої спроби припинила повноваження нардепа Цабаля

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Рада з другої спроби припинила повноваження нардепа Цабаля
У 2019 році Цабаль пройшов до Ради по списку від партії «Голос»
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У квітні народний депутат з партії «Голос» Володимир Цабаль написав заяву про складання мандата

Сьогодні, 27 травня, Верховна Рада проголосувала за дострокове складання мандата народного депутата від партії «Голос» Володимира Цабаля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Голосування за дострокове складання мандата

Парламент з другої спроби підтримав складання повноважень нардепом. «За» проголосувало 257 парламентарів.

За даними сайту Центральної виборчої комісії, наступним по списку «Голосу» може потрапити у Раду політолог Микола Давидюк.

Що відомо про Цабаля

Цабаль народився 25 квітня 1985 року у місті Кременець Тернопільської області. Закінчив факультет економічних наук НаУКМА та отримав ступінь МВА у бізнес-школі INSEAD.

У 2005 році працював спеціалістом з аналізу даних на дочірньому підприємстві транснаціональної компанії Tetra Pak – «Тетра пак Україна». У 2006-2007 роках був бізнес-аналітиком у ТОВ «Нестле Україна», в 2007 році – в Nestle Hellas SA в Афінах (Греція). У тому ж році був керівником команди «Нестле Болгарія» в Софії.

З 2008 до 2019 року Цабаль був асоційованим партнером у консалтинговій компанії McKinsey&Company. Згодом у 2019 році був обраний народним депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії «Голос» номером 12 у списку, як член партії.

У червні 2021 року оголосив про своє приєднання до новоствореного об'єднання «Справедливість» та про недовіру голові фракції «Голосу» разом з іншими 10 депутатами партії. У 2023 році Володимир Цабаль подавав блокуючу постанову щодо виплат військовим.

З 2023 до 2024 року був у ТСК (Тимчасово слідча комісія) з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану.

У 2025 році став заступником голови ТСК Верховної Ради з питань розслідування фактів можливих порушень законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаних з неповерненням валютної виручки в Україну.

Зауважимо, що у квітні народний депутат з партії «Голос» Володимир Цабаль написав заяву про складання мандата. У 2019 році Цабаль пройшов до Ради по списку від партії «Голос» (номером 12), як член партії. Працював секретарем бюджетного комітету.

Нагадаємо, що 12 травня депутати розглянули питання про дострокове припинення повноважень Цабаля. Втім необхідної кількості голосів у сесійній залі не знайшлося. Тоді за дострокове припинення повноважень проголосували лише 209 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День Європи: які корисні та шкідливі закони приймав парламент?
День Європи: які корисні та шкідливі закони приймав парламент?
10 травня, 08:35
Кого ти обрала, Полтавщино? Слова і діла депутатів за шість років роботи
Кого ти обрала, Полтавщино? Слова і діла депутатів за шість років роботи
29 квiтня, 10:15
Програма «єСадок» розрахована на сім'ї, чиї діти не отримали місця у комунальних закладах дошкільної освіти
Кабмін пропонує звільнити виплату «єСадок» від оподаткування
27 квiтня, 11:45
За словами спікера Ради, з проєкту нового Цивільного кодексу було вилучено норму про дозвіл на шлюб з 14 років у виняткових випадках
В Україні дозволять шлюб із 14 років? Стефанчук розставив всі крапки над «і»
28 квiтня, 19:43
Документ визначає конкретний план розбудови інфраструктури пам'яті
Рада остаточно ухвалила закон про єдиний стандарт поховання героїв
30 квiтня, 13:29
Рада активізувала створення комісії компенсацій для України
Рада ратифікувала конвенцію про виплати за збитки від агресії РФ: як це працюватиме
30 квiтня, 14:43
Поштовхом до розробки документа стали виявлені порушення під час мобілізаційних заходів
До 8 років тюрми: Рада готує покарання для посадовців ТЦК і ВЛК
7 травня, 19:40
Дружина та син біля портрета загиблого розвідника
У Нетішині люди були проти перейменування вулиці на честь Героя України: чим усе закінчилося
23 травня, 19:15
Як зазначив Пʼятигорець, політикою він почав займатися у 1997 році
Денис Пʼятигорець, якого ЦВК визнала нардепом, відмовився від мандата
Вчора, 18:43

Політика

Рада запровадила нове свято
Рада запровадила нове свято
Рада з другої спроби припинила повноваження нардепа Цабаля
Рада з другої спроби припинила повноваження нардепа Цабаля
Президент назвав одну з найефективніших складових захисту України
Президент назвав одну з найефективніших складових захисту України
Зеленський привітав мусульман зі святом Курбан-байрам
Зеленський привітав мусульман зі святом Курбан-байрам
Власюк повідомив, чи є в «Орєшніку» іноземні компоненти
Власюк повідомив, чи є в «Орєшніку» іноземні компоненти
Зеленський зустрівся віч-на-віч із Порошенком
Зеленський зустрівся віч-на-віч із Порошенком

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua