Рада з другої спроби припинила повноваження нардепа Цабаля

У 2019 році Цабаль пройшов до Ради по списку від партії «Голос»

У квітні народний депутат з партії «Голос» Володимир Цабаль написав заяву про складання мандата

Сьогодні, 27 травня, Верховна Рада проголосувала за дострокове складання мандата народного депутата від партії «Голос» Володимира Цабаля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Голосування за дострокове складання мандата

Парламент з другої спроби підтримав складання повноважень нардепом. «За» проголосувало 257 парламентарів.

За даними сайту Центральної виборчої комісії, наступним по списку «Голосу» може потрапити у Раду політолог Микола Давидюк.

Що відомо про Цабаля

Цабаль народився 25 квітня 1985 року у місті Кременець Тернопільської області. Закінчив факультет економічних наук НаУКМА та отримав ступінь МВА у бізнес-школі INSEAD.

У 2005 році працював спеціалістом з аналізу даних на дочірньому підприємстві транснаціональної компанії Tetra Pak – «Тетра пак Україна». У 2006-2007 роках був бізнес-аналітиком у ТОВ «Нестле Україна», в 2007 році – в Nestle Hellas SA в Афінах (Греція). У тому ж році був керівником команди «Нестле Болгарія» в Софії.

З 2008 до 2019 року Цабаль був асоційованим партнером у консалтинговій компанії McKinsey&Company. Згодом у 2019 році був обраний народним депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії «Голос» номером 12 у списку, як член партії.

У червні 2021 року оголосив про своє приєднання до новоствореного об'єднання «Справедливість» та про недовіру голові фракції «Голосу» разом з іншими 10 депутатами партії. У 2023 році Володимир Цабаль подавав блокуючу постанову щодо виплат військовим.

З 2023 до 2024 року був у ТСК (Тимчасово слідча комісія) з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану.

У 2025 році став заступником голови ТСК Верховної Ради з питань розслідування фактів можливих порушень законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаних з неповерненням валютної виручки в Україну.

Працював секретарем бюджетного комітету.

Нагадаємо, що 12 травня депутати розглянули питання про дострокове припинення повноважень Цабаля. Втім необхідної кількості голосів у сесійній залі не знайшлося. Тоді за дострокове припинення повноважень проголосували лише 209 народних депутатів при мінімально необхідних 226.