Енергетична тривога. Нардеп Герус звернувся із проханням до українців

Ми повинні цінити зусилля енергетиків, – Герус

Необхідно розуміти всю складність ситуації в енергетиці і цінувати зусилля енергетиків, які зберігають більш-менш стабільну роботу енергосистеми, заявив нардеп «Слуги народу» Андрій Герус.

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«Я хотів би, щоб ми не критикували, а розуміли всю складність ситуацію і розуміли всі ті зусилля, які були докладені, щоби в нас була хоча би більш-менш стабільна ситуація», – сказав Герус на засіданні комітету.

За його словами, російські терористи випустили по енергосистемі 700 ракет і безпілотників Шахедів, більшість яких була збита силами ППО.

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«Не кожна країна втримала би такі атаки. В нас енергетична система продовжує працювати більш-менш стабільно. Все завдяки зусиллям ППО і енергетикам, які максимально швидко не зважаючи на прогодні умови і на всі ризики ремонтували енергосистему», – додав нардеп «Слуги народу».

За його словами, станом на 1 січня на робочому місці серед російські атаки загинуло 98 енергетиків і 196 поранені.

Нагадаємо, що енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.