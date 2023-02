Financial Times написало про нібито контрабанду зброї в Україні. МЗС відреагувало

Росія інвестує численні ресурси, аби завадити поставкам західної зброї Україні на тлі нового наступу

Міністерство закордонних справ України вимагає від видання Financial Times негайно провести редакційне розслідування щодо обставин появи матеріалів щодо нібито контрабанди зброї з України, що є дезінформацією для дискредитації військової допомоги. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Financial Times 6 лютого випустив матеріал із заголовком «Прем’єр-міністерка Молдови закликає до збільшення допомоги ЄС задля приборкання контрабанди зброї з України». На початку статті зазначається, що експрем’єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця розповіла Financial Times про те, що її країна «спостерігає збільшення» контрабанди зброї, людей та товарів із України на тлі війни. Автор нагадує, що Молдова не є членом Європейського Союзу, але межує із Румунією, яка є членом ЄС з 2007 року.

Далі автор одразу окреслює масштаб проблеми: «Незаконна контрабанда зброї, людей та товарів з України була основним побоюванням для країн ЄС після вторгнення Росії в лютому минулого року, що посилилося величезною кількістю зброї, поставленої в країну за останні 11 місяців, а також збільшенням кількості людей, які прагнуть виїхати».

У відповідь, як йдеться в матеріалі, Брюссель створив «центр підтримки» в Молдові, намагаючись відстежувати та протидіяти спробам незаконної торгівлі. Ця ініціатива, за словами Гаврилиці, досягла «успішних зусиль в контексті припинення контрабанди зброї та людей».

«А тепер дивимося на пряму цитату екс-глави молдовського уряду, яка подається в статті: «Ми не хочемо стати країною, де зростають загрози безпеці, або посилюється... торгівля людьми або контрабанда». Наталія Гаврилиця також каже, що Молдові потрібна підтримка ЄС, щоб «не дозволити мережі контрабанди розростися». Цілком легітимне бажання представниці країни, біля території якої йде війна. Але чи безпосередньо говорить молдовська екс-прем’єрка про факти контрабанди зброї чи її збільшення? Ні», – зазначає Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що цитати екс-прем’єр-міністерки Молдови не відповідають заголовку матеріалу Financial Times. Автор статті також не наводить жодних доказів контрабанди зброї. Ба більше, немає жодної підтвердженої інформації або конкретних фактів від молдовської сторони про поставки контрабандної зброї з України.

«Цей матеріал Financial Times – чергова дезінформація. Її мета – дискредитувати міжнародну військову допомогу Україні. Росія інвестує численні ресурси, аби зараз завадити поставкам західної зброї нашій державі на тлі нового наступу російської армії. Очевидно, що стаття Financial Times мала посилити на Заході страх щодо того, що зброя, яка передається Україні, обернеться проти самих західних країн, потрапивши до рук кримінальних елементів. Минулого року цей самий автор вже публікував схожу статтю, в якій також маніпулював темою нібито контрабанди зброї із України. Вимагаємо від Financial Times негайно провести редакційне розслідування обставин появи матеріалів, які мають всі ознаки дезінформації в інтересах Росії», – додав Ніколенко.

