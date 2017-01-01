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    Фракція БПП втратила двох депутатів

    Лідери Народного руху України вийшли з фракції БПП
    Народні депутати Віктор Кривенко і Павло Кишкар вийшли з фракції «Блок Петра Порошенка». Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook директор Центру стратегічних розробок Андрій Ніцой. «Щойно лідери Руху народні депутати України Віктор Кривенко і Павло Кишкар вийшли з фракції БПП», - написав він. Нагадаємо, Кишкар і
    • 21 Грудня, 16:32
    • Розсилка
    Павло Кишкар і Віктор Кривенко
    Павло Кишкар і Віктор Кривенко

    Лідери Народного руху України вийшли з фракції БПП

    Народні депутати Віктор Кривенко і Павло Кишкар вийшли з фракції «Блок Петра Порошенка». Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook директор Центру стратегічних розробок Андрій Ніцой.

    «Щойно лідери Руху народні депутати України Віктор Кривенко і Павло Кишкар вийшли з фракції БПП», - написав він.

    Нагадаємо, Кишкар і Кривенко пройшли у Раду за списками партії «Самопоміч» на парламентських виборах в Україні 2014 року. 

    У травні цього року Кривенко очолив партію «Народний рух України». Кишкар був обраний його заступником.

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