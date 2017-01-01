Фракція БПП втратила двох депутатів

Лідери Народного руху України вийшли з фракції БПП

Народні депутати Віктор Кривенко і Павло Кишкар вийшли з фракції «Блок Петра Порошенка». Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook директор Центру стратегічних розробок Андрій Ніцой. «Щойно лідери Руху народні депутати України Віктор Кривенко і Павло Кишкар вийшли з фракції БПП», - написав він. Нагадаємо, Кишкар і



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Павло Кишкар і Віктор Кривенко

Лідери Народного руху України вийшли з фракції БПП

Народні депутати Віктор Кривенко і Павло Кишкар вийшли з фракції «Блок Петра Порошенка». Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook директор Центру стратегічних розробок Андрій Ніцой.

«Щойно лідери Руху народні депутати України Віктор Кривенко і Павло Кишкар вийшли з фракції БПП», - написав він.

Нагадаємо, Кишкар і Кривенко пройшли у Раду за списками партії «Самопоміч» на парламентських виборах в Україні 2014 року.

У травні цього року Кривенко очолив партію «Народний рух України». Кишкар був обраний його заступником.