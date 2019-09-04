Генпрокурор Рябошапка підтвердив, що Касько буде його заступником



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Віталій Касько вже був заступником генерального прокурора України у 2014-2016 роках Фото: Главком

У Рябошапки є два претенденти на посади заступників, яким він довіряє

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив, що Віталій Касько буде його заступником.

Про це Рябошапка сказав в інтерв’ю «Рбк-Україна».

За його словами, вже є два претенденти на посади заступників, яким він довіряє.

«Вже говорили принаймні про двох людей, яким я довіряю і яких я хотів би бачити поряд з собою. Це не Костянтин Кулик», - зазначив він.

Також генпрокурор запевнив, що серед його заступників точно буде Віталій Касько. Прізвища решти він пообіцяв оприлюднити незабаром.

Раніше журналістка Соня Кошкіна називала чотирьох ймовірних заступників Рябошапки. Зокрема, Віталія Каська, Віктора Трепака, Гюндуза Мамедова й Костянтина Кулика (його кандидатуру генпрокурор заперечив).

Віталій Касько - український правник, заступник генерального прокурора України у 2014-2016 роках (державний радник юстиції 3 класу), адвокат. Член Національної ради з питань антикорупційної політики (з 25 червня 2019).

Ще у червні 2019 року ЗМІ повідомляли, що Каська планують повернути до Генпрокуратури.