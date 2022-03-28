Генсек ООН закликав до «гуманітарного припинення вогню» в Україні

В Україні перебуває більш як тисяча співробітників ООН, які задіяні у восьми гуманітарних центрах

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до «гуманітарного припинення вогню» в Україні задля прогресу в політичних переговорах. Про це він заявив журналістам у понеділок у своєму зверненні щодо війни в Україні, повідомляє Укрінформ.

«Давайте будемо відвертими, - наголосив він. - Вирішення цієї гуманітарної трагедії не лежить у гуманітарній площині. Воно політичне. Тому я закликаю до негайного гуманітарного припинення вогню, щоб забезпечити прогрес у серйозних політичних переговорах, спрямованих на досягнення мирної угоди, заснованої на принципах статуту ООН».

Гутерреш повідомив, що попросив координатора гуманітарної допомоги ООН Мартіна Гріффітса «негайно вивчити із залученими сторонами можливі угоди та домовленості щодо гуманітарного припинення вогню в Україні».

Він зауважив, що «від початку російського вторгнення війна призвела до безглуздої загибелі тисяч людей, переміщення десятка мільйонів чоловік, переважно жінок та дітей, систематичного руйнування найважливішої інфраструктури, стрімкого зростання цін на продовольство та енергоносії в усьому світі».

Цьому необхідно покласти край, додав він.

За його словами, ООН докладає всіх зусиль, щоб «підтримати людей, життя яких було перевернуто війною».

Окрім допомоги країнам, що приймають біженців, гуманітарні агентства та партнери ООН надали допомогу майже 900 тис. осіб, переважно у східній Україні. Ідеться про продукти харчування, притулки, ковдри, ліки, воду та засоби гігієни, сказав генсек.

Нині, зауважив він, в Україні перебуває більш як тисяча співробітників ООН, які задіяні у восьми гуманітарних центрах у Дніпрі, Вінниці, Львові, Ужгороді, Чернівцях, Мукачеві, Луганську та Донецьку.

За останній місяць Всесвітня продовольча програма та її партнери охопили 800 тис. осіб, а до середини квітня ця кількість зросте до 1,2 млн чоловік, сказав Гутерреш.

ВООЗ та партнери надали набори для невідкладної медичної допомоги, травматології та хірургії для більш як пів мільйона чоловік.

Гутерреш закликав «сторони цього конфлікту» та міжнародне співтовариство працювати разом з ООН «заради миру на знак солідарності з народом України та всього світу».