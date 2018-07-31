Глава Прикордонної служби обурений: у Росії порушникам кордону «світить» шість років, а у нас - штраф



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Генпрокурор Юрій Луценко зареєстрував проект про поновлення 331 статті про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону

В Україні дуже ліберальне міграційне законодавство, так як за незаконний перетин кордону не бередбачена кримінальна відповідальність. Про це в інтерв'ю в інтерв'ю «Главкому» розповів голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал.

Він нагадав, що у 2012 році була скасована стаття 331 кримінального кодексу, яка передбачала від трьох до п'яти років позбавлення волі за незаконний перетин кордону. Зараз в Україні діє кримінальна відповідальність тільки щодо організаторів переправлення осіб через кордон.

«Коли росіяни викрали двох наших офіцерів на сумській ділянці, то вони їм відразу за незаконний перетин кордону «пообіцяли» до шести років позбавлення волі. Ми їх потім обміняли на двох російських прикордонників, яких затримали в Криму. А у нас за це тільки штраф в розмірі від 3400 до 8500 гривень. І це в країні, яка сьогодні воює», - розповів Цигикал.

Голова Держприкордонслужби додав, що генпрокурор Юрій Луценко зареєстрував проект про поновлення 331 статті про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону. Сьогодні це питання регулюється 204 статтею адміністративного законодавства.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба підвищила щільність охорони державного кордону. Раніше відділ прикордонної служби нараховував близько 250 осіб, які охороняли ділянку завдовжки до 100 км, а зараз відділ розділили на п’ять відділень, кожен із яких тепер охороная ділянку кордону по 20 км.

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