«Голос» вважає проєкт закону про олігархів антиконституційним і популістським

«Проєкт № 5599 жодним чином не дозволить боротися з олігархами», – Рудик

Процедура голосування за закон про олігархів є антиконституційною, а сам проєкт популістичний і не має нічого спільного з боротьбою проти впливу олігархів. Про це йдеться в заяві політичної партії «Голос».

«Жахливо, що на порушення конституційних засад роботи парламенту монобільшість пішла заради, по суті, популістичного закону. Проєкт № 5599 жодним чином не дозволить боротися з олігархами», – йдеться в заяві партії.

Правові колізії, які були допущені після голосування в парламенті, на думку лідерки партії Кіри Рудик, – особиста відповідальність президента і його команди.

«Не дарма кажуть: «поспішиш – людей насмішиш». Це саме те, що відбулося із законотворчістю монобільшості. І зараз основне питання – чи буде повторена ця антиконституційна процедура щодо інших законопроєктів. Бо ж те, що відбулося, – наступ на парламентаризм, наступ на можливості опозиції опонувати не тільки цьому законопроєкту про олігархів, а й іншим також більш ґрунтовним законопроєктам, які ще будуть у залі», – цитує партія слова лідерки «Голосу» Кіри Рудик.

Нагадаємо, 23 вересня депутати «Слуги народу» за підтримки близьких до олігархів депутатських груп «За Майбутнє» та «Довіра» прийняли проєкт закону в другому читанні.

24 вересня виявилося, що під час голосування було підтримано дві взаємовиключаючі правки в частині органу влади, який отримає повноваження визначати олігархів.

Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема, посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і що протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.