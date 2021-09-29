  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Голос» вважає проєкт закону про олігархів антиконституційним і популістським

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нардеп Кіра Рудик розкритикувала проєкт закону про олігархів - «Голос» вважає проєкт закону про олігархів антиконституційним і популістським
    Нардеп Кіра Рудик розкритикувала проєкт закону про олігархів

    «Проєкт № 5599 жодним чином не дозволить боротися з олігархами», – Рудик

    Процедура голосування за закон про олігархів є антиконституційною, а сам проєкт популістичний і не має нічого спільного з боротьбою проти впливу олігархів. Про це йдеться в заяві політичної партії «Голос».

    «Жахливо, що на порушення конституційних засад роботи парламенту монобільшість пішла заради, по суті, популістичного закону. Проєкт № 5599 жодним чином не дозволить боротися з олігархами», – йдеться в заяві партії.

    Правові колізії, які були допущені після голосування в парламенті, на думку лідерки партії Кіри Рудик, – особиста відповідальність президента і його команди.

    «Не дарма кажуть: «поспішиш – людей насмішиш». Це саме те, що відбулося із законотворчістю монобільшості. І зараз основне питання – чи буде повторена ця антиконституційна процедура щодо інших законопроєктів. Бо ж те, що відбулося, – наступ на парламентаризм, наступ на можливості опозиції опонувати не тільки цьому законопроєкту про олігархів, а й іншим також більш ґрунтовним законопроєктам, які ще будуть у залі», – цитує партія слова лідерки «Голосу» Кіри Рудик.

    Нагадаємо, 23 вересня депутати «Слуги народу» за підтримки близьких до олігархів депутатських груп «За Майбутнє» та «Довіра» прийняли проєкт закону в другому читанні.

    24 вересня виявилося, що під час голосування було підтримано дві взаємовиключаючі правки в частині органу влади, який отримає повноваження визначати олігархів.

    Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема, посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і що протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.

    Теги: партія Голос Кіра Рудик деолігархізація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Голос» вважає проєкт закону про олігархів антиконституційним і популістським