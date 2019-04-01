Голосування за кордоном: Порошенко лідирує у 19 країнах
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Наразі ЦВК опрацювала 37% протоколів із закордонних дільниць
Центральна виборча дільниця повністю підрахувала голоси виборців, які взяли участь у голосуванні на виборах президента України на закордонних дільницях у 25 країнах.
Відповідні дані опубліковані на сайті ЦВК.
Згідно з цими результатами чинний президент Петро Порошенко лідирує на дільницях у 19 країнах, а Володимир Зеленський - у шести країнах.
За інформацією ЦВК, загальна кількість закордонних виборчих дільниць становить 101, причому в деяких країнах їх кілька.
Наразі ЦВК опрацювала 37% протоколів із закордонних дільниць.
Як відомо, явка на виборах в Україні, за даними Центральної виборчої комісії, склала 63,51%
Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.
Раніше Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».
Натомість Петро Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського.
Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».
Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.