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    Політика

    Голосування за кордоном: Порошенко лідирує у 19 країнах

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    Чинний президент Петро Порошенко - Голосування за кордоном: Порошенко лідирує у 19 країнах
    Чинний президент Петро Порошенко
    Фото: Главком

    Наразі ЦВК опрацювала 37% протоколів із закордонних дільниць

    Центральна виборча дільниця повністю підрахувала голоси виборців, які взяли участь у голосуванні на виборах президента України на закордонних дільницях у 25 країнах.

    Відповідні дані опубліковані на сайті ЦВК.

    Згідно з цими результатами чинний президент Петро Порошенко лідирує на дільницях у 19 країнах, а Володимир Зеленський - у шести країнах.

    За інформацією ЦВК, загальна кількість закордонних виборчих дільниць становить 101, причому в деяких країнах їх кілька.

    Наразі ЦВК опрацювала 37% протоколів із закордонних дільниць.

    Як відомо, явка на виборах в Україні, за даними Центральної виборчої комісії, склала 63,51%

    Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.

    Раніше Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

    Натомість Петро Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського.

    Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

    Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.

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