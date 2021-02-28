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    Голова Євроради відправляється в турне: в Україні пробуде два дні

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    Президент Європейської Ради Шарль Мішель відвідає Молдову, Грузію і Україну - Голова Євроради відправляється в турне: в Україні пробуде два дні
    Президент Європейської Ради Шарль Мішель відвідає Молдову, Грузію і Україну

    В Україні президент Євроради планує провести два дні

    Президент Європейської ради Шарль Мішель у неділю, 28 лютого, відправляється в турне. В його рамках він відвідає Україну, Грузію та Молдову.

    Про це повідомила пресслужба Європейської Ради.

    В рамках візиту в Україну заплановано зустріч з президентом Володимиром Зеленським і поїздка на Донбас, повідомили в Еврораді.

    28 лютого Мішель відвідає Кишинів і зустрінеться з президентом Молдови Майєю Санду, на наступний день запланований візит до Тбілісі та переговори з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

    В Україні президент Євроради планує провести два дні.

    У вівторок, 2 березня, Мішель відправиться на Донбас разом з президентом Володимиром Зеленським, зустрінеться з командуванням Об'єднаних сил та спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

    3 березня Шарль Мішель проведе в Києві, де заплановано зустріч з представниками антикорупційних інституцій та відвідування центру вакцинації. Завершальною частиною візиту в столицю стануть переговори та спільна прес-конференція з Зеленським.

    На початку місяця Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з командою вирушив до Брюсселя, де провів зустріч з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

    Шмигаль і Мішель обговорили запуск процесу всеосяжного огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію з ЄС, Кримської платформи і візит останнього в Україну.

    Теги: ЄС ОБСЄ Донбас президент Саломе Зурабішвілі Денис Шмигаль
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