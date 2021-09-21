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    Білорусь втратила лідерство із виробництва картоплі та імпортує її з України

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    Зазвичай Білорусь не закупляє картоплю в інших країнах, а навпаки, експортує її - Білорусь втратила лідерство із виробництва картоплі та імпортує її з України
    Зазвичай Білорусь не закупляє картоплю в інших країнах, а навпаки, експортує її
    Фото: Пресслужба Олександра Лукашенка

    Країна вдалася до імпорту через побоювання щодо неврожаю

    За перші сім місяців 2021 року Білорусь скоротила експорт картоплі в три з половиною рази і збільшила його імпорт на 40%. Про це повідомляє east-fruit.com.

    Найбільшим постачальником картоплі до Білорусі у перші 7 місяців 2021 року була Україна, звідки було ввезено 15,5 тис. тонн цього продукту. Також Білорусь купувала картоплю в РФ, Азербайджані, Північній Македонії, Єгипті і Німеччині.

    Слід зазначити, що Білорусь імпортує картоплю з інших держав попри те, що в самій країні ще триває збір урожаю цієї культури. Це досить незвичайне явище, адже, як правило, під час збирання картоплі, ціни на неї в країні досягають мінімальних значень. Та й в цілому Білорусь відома як крупний експортер, а не імпортер картоплі.

    Цього року Білорусь змушена закуповувати картоплю, оскільки в країні оптові ціни на неї досягали $0,30 за 1 кг і були вище, ніж у всіх інших країнах регіону, крім Росії. У Молдові, наприклад, картопля продавалася вдвічі дешевше, в Україні - на 6-8 центів дешевше, а в Польщі на 11-13 центів дешевше, ніж в Білорусі.

    Крім того, картопля в Білорусі зараз продається в середньому на 70% дорожче, ніж зазвичай в цей час року. Як правило, в середині вересня оптові покупці в Білорусі платять за картоплю $ 0,15-0,19 за 1 кг.

    Вочевидь, головною причиною високих цін на картоплю є побоювання щодо обсягів її врожаю у 2021 році. Погодні умови не були сприятливими, і картопляні поля в Білорусі відчули негативні наслідки посухи, яка привела до зниження врожайності культури та її якості.

    Нагадаємо, цього року показники врожайності зернових України і Литви суттєво перевищують досягнення білоруських сусідів.

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    Теги: Білорусь експорт імпорт ціни аграрії Україна
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    Білорусь втратила лідерство із виробництва картоплі та імпортує її з України