Білорусь втратила лідерство із виробництва картоплі та імпортує її з України

Зазвичай Білорусь не закупляє картоплю в інших країнах, а навпаки, експортує її

Країна вдалася до імпорту через побоювання щодо неврожаю

За перші сім місяців 2021 року Білорусь скоротила експорт картоплі в три з половиною рази і збільшила його імпорт на 40%. Про це повідомляє east-fruit.com.

Найбільшим постачальником картоплі до Білорусі у перші 7 місяців 2021 року була Україна, звідки було ввезено 15,5 тис. тонн цього продукту. Також Білорусь купувала картоплю в РФ, Азербайджані, Північній Македонії, Єгипті і Німеччині.

Слід зазначити, що Білорусь імпортує картоплю з інших держав попри те, що в самій країні ще триває збір урожаю цієї культури. Це досить незвичайне явище, адже, як правило, під час збирання картоплі, ціни на неї в країні досягають мінімальних значень. Та й в цілому Білорусь відома як крупний експортер, а не імпортер картоплі.

Цього року Білорусь змушена закуповувати картоплю, оскільки в країні оптові ціни на неї досягали $0,30 за 1 кг і були вище, ніж у всіх інших країнах регіону, крім Росії. У Молдові, наприклад, картопля продавалася вдвічі дешевше, в Україні - на 6-8 центів дешевше, а в Польщі на 11-13 центів дешевше, ніж в Білорусі.

Крім того, картопля в Білорусі зараз продається в середньому на 70% дорожче, ніж зазвичай в цей час року. Як правило, в середині вересня оптові покупці в Білорусі платять за картоплю $ 0,15-0,19 за 1 кг.

Вочевидь, головною причиною високих цін на картоплю є побоювання щодо обсягів її врожаю у 2021 році. Погодні умови не були сприятливими, і картопляні поля в Білорусі відчули негативні наслідки посухи, яка привела до зниження врожайності культури та її якості.

Нагадаємо, цього року показники врожайності зернових України і Литви суттєво перевищують досягнення білоруських сусідів.

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